Lazio-Galatasaray 0-0: pari con il 'Gala', Biancocelesti secondi

La Lazio dovrà passare dall'insidiosa appendice dei playoff per conquistare gli ottavi di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, i Biancocelesti di Maurizio Sarri pareggiano 0-0 con il Galatasaray senza trovare la vittoria di cui avevano bisogno e chiudono al secondo posto il Gruppo E.



La Lazio ci ha provato, senza sviluppare un grande gioco, e lo 0-0 è stata la logica conseguenza di quanto visto all'Olimpico: a febbraio, i ragazzi di Sarri dovranno affrontare una terza dei gironi di UEFA Champions League per proseguire il loro cammino europeo.





Un'azione di Ciro Immobile, fronteggiato da Berkan Kutlu, nella sfida tra Lazio e Galatasaray Getty Images

Nella Lazio, costretta a vincere per chiudere in testa il girone, Ciro Immobile è regolarmente al suo posto al centro dell'attacco mentre Pedro Rodríguez è preferito a Felipe Anderson. I turchi di Fatih Terim si difendono con ordine e tenacia, il primo tempo scorre via senza grandi emozioni eccezion fatta per la sua parte conclusiva.



Prima l'olandese Patrick van Aanholt colpisce il palo direttamente da calcio d'angolo scavalcando Mattia Zaccagni, poi Immobile - servito dallo stesso Zaccagni - ha un buon pallone sul sinistro ma calcia alto. Si va al riposo sullo 0-0 e la ripresa sembra iniziare come si era chiuso il primo tempo: i Biancocelesti provano a fare la partita, ma il Gala si difende con tenacia e con ordine.



Highlights: Galatasaray - Lazio 1-0

Toma Bašić, centrocampista croato ex Bordeaux, ci prova di sinistro senza però trovare lo specchio della porta, mentre Sergej Milinković-Savić tenta la sponda per Immobile senza tuttavia riuscire nel suo intento. Dopo poco più di un quarto d'ora arrivano i primi cambi per i due tecnici: Terim getta nella mischia Emre Kılınç e il romeno Olimpiu Moruțan, Sarri si affida a Felipe Anderson e Manuel Lazzari che rimpiazzano Pedro ed Elseid Hysaj.



Ha un'altra chance ancora Immobile ma il suo tiro viene intercettato in angolo, poi Sarri si affida a Luis Alberto e Danilo Cataldi che subentrano a Bašić e Leiva.

Il risultato non si sblocca e la Lazio giocherà gli spareggi di UEFA Europa League.