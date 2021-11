UEFA Europa League: guida alla sesta giornata

Solo quattro squadre si sono qualificate in anticipo agli ottavi di finale di UEFA Europa League, e alcune big sono addirittura matematicamente fuori.

la guida di UEFA.com alla sesta giornata.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si giocheranno degli spareggi tra le otto seconde di UEFA Europa League e le terze di UEFA Champions League per completare il tabellone.

Giovedì 9 dicembre

Gruppo A: Sparta Praha - Brøndby, Lyon - Rangers

Gruppo B: Real Sociedad - PSV Eindhoven, Sturm Graz - Monaco

Gruppo C: Legia Warszawa - Spartak Moskva, Napoli - Leicester

Gruppo D: Royal Antwerp - Olympiacos, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt

Gruppo E: Lazio - Galatasaray, Marseille - Lokomotiv Moskva

Gruppo F: Ludogorets - Midtjylland, Braga - Crvena zvezda

Gruppo G: Celtic - Real Betis, Ferencváros - Leverkusen

Gruppo H: Genk - Rapid Wien, West Ham - GNK Dinamo

Le sfide principali

Highlights: Leicester - Napoli 2-2 

Nel Gruppo C tutto si decide all'ultima giornata

Nel Gruppo C, dove due punti separano la prima e l'ultima, niente è ancora deciso, e tutte sanno che con una vittoria passerebbero il turno. Il Leicester è al primo posto ma giocherà in trasferta contro il Napoli: "È un campo difficile e sarà una grande occasione", ha detto il centrocampista James Maddison. "Si faranno trovare pronti con la speranza di agguantare il primo posto".

Alla quinta giornata il Napoli ha perso 2-1 contro lo Spartak nel gelo di Mosca, risultato che mantiene in corsa anche la formazione russa che alla sesta affronterà in trasferta il Legia Warszawa, attualmente fanalino di coda del girone. "Dobbiamo crederci", ha concluso il tecnico dei polacchi, Marek Gołębiewski.

Highlights: PSV - Real Sociedad 2-2 

La Real Sociedad contende la qualificazione al PSV

Il Monaco ha vinto il Gruppo B, ma la Real Sociedad proverà a negare il secondo posto al PSV Eindhoven quando le due squadre si affronteranno al San Sebastian. I padroni di casa devono vincere per proseguire l'avventura nella competizione, ma all'Anoeta hanno pareggiato le ultime tre partite europee.

Il difensore Robin Le Normand spera nell'aiuto dei tifosi di casa della Real: "Ci sarà di grande aiuto averli vicini per battere il PSV", ha detto a UEFA.com. Il centrocampista della formazione olandese, Mario Götze, è ottimista dati i risultati della sua squadra nelle ultime settimane: "Dobbiamo sfruttare questo momento positivo".

Highlights: Galatasaray - Lazio 1-0 

Lazio e Galatasaray per il primo posto

Capolista del Gruppo F con dieci punti, il Crvena zvezda affronterà il Braga (secondo a nove punti) nell'ultima giornata, col Midtjylland (terzo a otto punti) pronto a sfruttare un eventuale passo falso.

Nel Gruppo E invece c'è meno pressione dato che sia Lazio che Galatasaray sono qualificate. I biancocelesti proveranno a vendicare la sconfitta dell'andata per 1-0 per passare come primi, mentre la formazione turca ancora non ha battuto una squadra italiana in trasferta (P5 S7). "Vedremo se riusciremo a vincere il girone e qualificarci direttamente agli ottavi", ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.

Cos'altro?

Highlights: Rangers - Lyon 0-2

• Il sorteggio per gli spareggi si terrà il 13 dicembre, con le otto seconde di UEFA Europa League che verranno sorteggiate contro le otto terze di UEFA Champions League. Le vincenti di queste sfide tra andata e ritorno raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di UEFA Europa League nel sorteggio degli ottavi del 25 febbraio.

• Karl Toko Ekambi del Lyon potrebbe iniziare il 2022 ancora in vetta alla classifica marcatori di UEFA Europa League dato che ha sei gol all'attivo, uno in più di Galeno del Braga e di Patson Daka del Leicester. Ancora a punteggio pieno nel Gruppo A, la capolista Lyon affronterà in casa i Rangers con l'obiettivo di diventare la decima squadra a chiudere una fase a gironi di UEFA Europa League con 18 punti.

Le date

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia ospiterà la finale Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio 2022: spareggi fase a eliminazione diretta

25 febbraio 2022: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo 2022: ottavi di finale

18 marzo 2022: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile 2022: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio 2022: semifinali

18 maggio 2022: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)