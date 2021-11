Europa League: le ipotesi di qualificazione

Qualificate agli ottavi: Lyon

Matematicamente tra le prime due: Eintracht Frankfurt, West Ham

Non possono arrivare tra le prime due: Sturm Graz

Quarto posto matematico: Ferencváros

Le informazioni di questo articolo sono soggette alla conferma definitiva della UEFA e potrebbero non prevedere tutte le situazioni.

Gruppo A

Partite: Rangers (4) - Sparta Praha (4), Brøndby (2) - Lyon (12)

Highlights: Lyon 3-0 Sparta Praha

• Il Lyon è matematicamente primo e si è qualificato agli ottavi di finale.

• Lo Sparta Praha andrà agli spareggi come seconda se vince e il Brøndby non vince.

• I Rangers andranno agli spareggi come secondi se vincono con almeno due gol di scarto e il Brøndby non vince.

• Il Brøndby non potrà arrivare secondo se non vince e l'altra partita non termina in parità, ma potrebbe ancora qualificarsi per la UEFA Europa Conference League arrivando terzo.

Gruppo B

Partite: Monaco (8) - Real Sociedad (6), PSV Eindhoven (5) - Sturm Graz (1)

Highlights: Monaco - PSV 0-0

• Il Monaco arriverà tra le prime due se pareggia e il PSV non vince, oppure se pareggia e il PSV perde. Andrà agli ottavi come vincitrice del girone in caso di vittoria.

• La Real Sociedad arriverà tra le prime due se vince e il PSV perde.

• Il PSV non potrà arrivare tra le prime due se perde e la Real Sociedad vince, ma potrebbe ancora qualificarsi per la UEFA Europa Conference League arrivando terzo.

• Lo Sturm non può arrivare tra le prime due. Deve vincere per rimanere in corsa per il terzo posto e qualificarsi per la UEFA Europa Conference League.

Gruppo C

Partite: Sparta Moskva (4) - Napoli (7) [24 novembre], Leicester City (5) - Legia Warszawa (6)

Highlights: Legia 1-4 Napoli

• Il Napoli arriverà tra le prime due se vince. Arriverà matematicamente primo se vince e l'altra gara termina in parità.

• Il Legia arriverà tra le prime due se vince e lo Spartak non vince.

• Il Leicester non potrà arrivare tra le prime due se perde e il Napoli vince, ma potrebbe ancora arrivare terzo e qualificarsi per la UEFA Europa Conference League.

• Lo Spartak non potrà arrivare tra le prime due se perde e l'altra gara non termina in parità, ma potrebbe ancora arrivare terzo e qualificarsi per la UEFA Europa Conference League.

Gruppo D

Partite: Olympiacos (6) - Fenerbahçe (5), Eintracht Frankfurt (10) - Antwerp (1)

Highlights: Olympiacos - Frankfurt 1-2

• Il Frankfurt si è assicurato un posto tra le prime due. Arriverà matematicamente primo se vince o se l'altra gara termina in parità.

• L'Olympiacos arriverà tra le prime due se vince. Sarà matematicamente secondo e andrà agli spareggi e vince e vince anche il Francoforte.

• Il Fenerbahçe non potrà arrivare tra le prime due se perde, ma potrebbe ancora arrivare terzo e qualificarsi per la UEFA Europa Conference League. Arriverà matematicamente terzo se perde e l'Anversa non vince.

• L'Anversa deve vincere per rimanere in corsa per il secondo o il terzo posto. Può arrivare secondo solo se vince e l'altra gara termina in parità.

Gruppo E

Partite: Galatasaray (8) - Marseille (4), Lokomotiv Moskva (2) - Lazio (5)

Highlights: Galatasaray - Lokomotiv Moskva 1-1

• Il Galatasaray arriverà tra le prime due con una vittoria o se entrambe le partite terminano in parità. Sarà matematicamente primo se vince e la Lazio non vince, oppure se pareggia e la Lazio perde.

• La Lazio arriverà tra le prime due se vince e il Marsiglia perde. Rimarrà in corsa per il primo posto se vince o se entrambe le gare terminano in parità.

• IlMarseille non potrà arrivare tra le prime due se perde e la Lazio vince, ma potrebbe ancora arrivare terzo e qualificarsi per la UEFA Europa Conference League.

• La Lokomotiv deve vincere per rimanere in corsa per i primi due posti. Sarà matematicamente quarta se non vince e il Marsiglia vince.

Gruppo F

Partite: Crvena zvezda (7) - Ludogorets (1), Midtjylland (5) - Braga (9)

Highlights: Braga - Ludogorets 4-2

• Il Braga arriverà tra le prime due se non perde. Sarà matematicamente primo se vince e il Crvena zvezda non vince.

• Il Crvena zvezda arriverà matematicamente tra le prime due se vince e il Midtjylland non vince.

• Il Midtjylland non potrà arrivare tra le prime due se non vince e Crvena zvezda vince, ma sarebbe matematicamente terzo e si qualificherebbe per la UEFA Europa Conference League.

• Il Ludogorets rimarrà in corsa per un posto fra le prime due se vince e il Midtylland non vince. Sarà matematicamente quarto se perde, oppure se pareggia e il Midtylland non perde.

Gruppo G

Partite: Bayer Leverkusen (10) - Celtic (6), Real Betis (7) - Ferencváros (0)

Highlights: Leverkusen - Betis 4-0

• Il Leverkusen arriverà tra le prime due se non perde o se il Betis perde. Sarà matematicamente primo se vince, oppure se pareggia e il Betis non vince.

• Il Betis sarà matematicamente secondo e andrà agli spareggi se vince e il Celtic perde.

• Il Celtic sarà matematicamente terzo e andrà in UEFA Europa Conference League se perde e il Betis vince.

• Il Ferencváros è matematicamente quarto.

Gruppo H

Partite: Dinamo Zagreb (6) - Genk (4), Rapid Wien (3) - West Ham United (10)

Highlights: Genk - West Ham 2-2

• Il West Ham si è assicurato un posto tra le prime due. Sarà matematicamente primo se vince, oppure se pareggia e la Dinamo non vince.

• La Dinamo arriverà tra le prime due se vince. Sarà matematicamente secondo e andrà agli spareggi se vince e vince anche il West Ham.

• Il Genk non potrà arrivare secondo se perde, ma potrebbe ancora arrivare terzo e andare in UEFA Europa Conference League.

• Il Rapid rimarrà in corsa per un posto tra le prime due se vince e la Dinamo non vince, oppure se pareggia e il Genk vince. Il Rapid sarà matematicamente quarto se perde e il Genk vince.

Ultimo aggiornamento: 8 novembre