Lione, West Ham ed Eintracht agli ottavi, successo prezioso per il Napoli

Tre squadre confermano il proprio posto nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League alla quarta giornata. Il Lyon passa matematicamente come primo del Gruppo A e rimane l'unica a punteggio pieno dopo il pari del West Ham. Il club inglese è matematicamente nelle prime due posizioni, così come l'Eintracht Frankfurt. Vittorie importanti per la classifica per Napoli, Celtic e Bayern Leverkusen.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

L'esultanza di Dries Mertens dopo un gol in casa del Legia SSC Napoli via Getty Images

Il Napoli fatica per scavalcare il Legia in vetta al Gruppo C in due giornate grazie alla vittoria convincente a Varsavia. La formazione italiana domina il possesso dal primo minuto ma va sotto dopo appena dieci minuti con una ribattuta di Mahir Emreli. Il nazionale polacco del Napoli, Piotr Zieliński, segna il gol del pari su rigore nella ripresa e al 74' i partenopei passano in vantaggio con un altro rigore questa volta battuto da Dries Mertens, entrambi concessi su fallo in area di Josué. Le reti di Hirving Lozano al 79' e di Adam Ounas al 90' blindano il risultato e il primo posto.

La statistica: il Napoli ha segnato due o più gol in cinque partite europee consecutive per la seconda volta nella sua storia; la prima volta è stata nella Coppa UEFA 1988/89, quando a fine stagione il Napoli si è aggiudicato il trofeo.

Ianis Hagi dopo il gol del pari dei Rangers in Danimarca SNS Group via Getty Images

Il Rangers ha pareggiato in rimonta in Danimarca dopo l'autogol nei minuti di recupero del primo tempo di Leon Balogun, restando così in corsa per la qualificazione dal Gruppo A. Con la rete del pari del subentrante Ianis Hagi, i Rangers vanno a pari punti con lo Sparta Praha al secondo posto, a due punti dal fanalino di coda Brøndby.

La statistica: i Rangers sono andati sotto per primi nelle ultime quattro partite di tutte le competizioni ma sono sempre riusciti a vincere o pareggiare.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta? Le otto vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale. Le otto seconde affrontano le terze qualificate della fase a gironi di UEFA Champions League negli spareggi prima degli ottavi di finale.

L'esultanza dell'Eintracht Frankfurt per la vittoria al cardiopalma in casa dell'Olympiacos AFP via Getty Images

Il Frankfurt vola a +4 sul secondo posto dopo la vittoria ottenuta sul finale nella trasferta contro i campioni di Grecia dell'Olympiacos grazie a un gol nei minuti di recupero del subentrante Jens Petter Hauge. La rete di Youssef El-Arabi, la terza in questa edizione di UEFA Europa League, porta in vantaggio i padroni di casa ma dopo pochi minuti gli ospiti pareggiano con Daichi Kamada, prima della rete decisiva dell'eroe della serata, Hauge.

La statistica: l'Eintracht è l'unica squadra ad aver battuto l'Olympiacos tra tutte le competizioni; inoltre questa è la seconda vittoria contro la formazione greca dopo il 3-1 della terza giornata.

La Lokomotiv guadagna il secondo punto del Gruppo E pareggiando in trasferta contro la capolista Galatasaray. La formazione turca sembra proiettata verso la terza vittoria in quattro partite quando Sofiane Feghouli porta in vantaggio i padroni di casa prima dell'intervallo, ma i russi non ci stanno e tornano in partita col pari di François Kamano. Sul finale sale sugli scudi Fernando Muslera che salva il risultato su Fedor Smolov e Murilo.

La statistica: la rete di Kamano è la prima subita dal Galatasaray in questa fase a gironi.

Il Genk festeggia il gol del pari allo scadere contro il West Ham Getty Images

A due minuti dalla fine, l'autogol di Tomáš Souček nega al West Ham una vittoria che gli avrebbe garantito un posto agli ottavi di finale. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Joseph Paintsil e sfiorano il raddoppio con Junya Ito, ma nel secondo tempo la doppietta di Said Benrahma ribalta il risultato fino all'autogol di Souček su un cross di Angelo Preciado.

La statistica: il West Ham ha subito i primi gol di questa fase a gironi di UEFA Europa League solo alla quarta giornata.

Il portiere dello Spartak, Aleksandr Selikhov, para un rigore a Jamie Vardy AFP via Getty Images

Entrato a partita in corso, Jamie Vardy si fa parare un calcio di rigore che impedisce al Leicester di fare un balzo in avanti in classifica. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa gli ospiti passano con un colpo di testa di Victor Moses. Dopo appena sette minuti i padroni di casa pareggiano con Daniel Amartey. Al 75' il Leicester ha l'occasione per passare in vantaggio col neo entrato Vardy, ma il suo rigore viene parato da Aleksandr Selikhov.

La statistica: dopo essere rimasto imbattuto in casa in nove partite europee, adesso il Leicester City non vince in casa da tre gare.

Il Marseille pareggia in casa sul finale della sfida contro la Lazio e ottiene un punto prezioso che lo mantiene ancora in corsa per la qualificazione. I francesi passano in vantaggio verso la mezz'ora con un rigore di Arkadiusz Milik ma prima dell'intervallo Felipe Anderson segna il gol del pari. La formazione di Maurizio Sarri nella ripresa cambia marcia e passa subito in vantaggio con Ciro Immobile abile a sfruttare una disattenzione della difesa, ma a otto minuti dalla fine una bella azione di Dimitri Payet regala un punto alla compagine francese.

La statistica: la rete di Immobile è stata la 160esima con la Lazio in tutte le competizioni. Adesso l'attaccante biancoceleste è il miglior marcatore di sempre del club.

Moussa Diaby è stato il protagonista della vittoria del Leverkusen UEFA via GEtty Images

Il Leverkusen fa un grande passo in avanti verso il primo posto del Gruppo G con una vittoria travolgente contro il Betis, seconda forza del girone. Moussa Diaby è la stella della serata con due gol e due assist. Nei minuti di recupero, Nabil Fekir del Betis e Kerem Demirbay del Leverkusen vengono espulsi.

La statistica: questa è la prima sconfitta del Betis contro club tedeschi in sei partite, e la prima di sempre in Germania.

L'esultanza di Liel Abada dopo la rete della vittoria del Celtic in Ungheria SNS Group Via Getty Images

La ripresa del Celtic nel Gruppo G prosegue con la seconda vittoria consecutiva che li porta a un punto dal secondo posto occupato dal Betis. Kyogo Furuhashi porta gli ospiti in vantaggio dopo soli tre minuti, ma un autogol di Josip Juranović dopo qualche minuto pareggia i conti. Nella ripresa il Celtic va sul 3-1 con i gol di Jota e Liel Abada. Sul finale Myrto Uzuni accorcia le distanze ma è troppo tardi.

La statistica: questa è la terza vittoria appena del Celtic in 27 trasferte di UEFA Europa League mentre Ferencváros continua a restare a secco di vittorie in casa nella fase a gironi di competizioni UEFA.

Il meglio delle altre partite

Il Lyon ottiene il primo posto matematico del Gruppo A con un 3-0 sullo Sparta e rimane l'unica squadra della fase a gironi a punteggio pieno. Islam Slimani segna una doppietta mentre Karl Toto Ekambi realizza un gol e vola a sei gol e al primo posto della classifica marcatori del torneo.

Il Fenerbahçe vince 3-0 in casa dell'Antwerp con tre gol nei primi 29 minuti e adesso è a un solo punto dal secondo posto del Gruppo D occupato dall'Olympiacos.

Il Braga vola a +2 sul secondo posto del Gruppo F battendo 4-2 il Ludogorets in Portogallo, mentre il Midtjytlland va a soli due punti dal seondo posto occupato dal Crvena zvezda vincendo 1-0 a Belgrado grazie all'autogol di Guélor Kanga.

Tutti i risultati della quarta giornata

Gruppo A: Brøndby - Rangers 1-1, Lyon - Sparta Praha 3-0

Gruppo B: Real Sociedad - Sturm 1-1, Monaco - PSV 0-0

Gruppo C: Legia - Napoli 1-4, Leicester - Spartak 1-1

Gruppo D: Olympiacos - Frankfurt 1-2, Antwerp - Fenerbahçe 0-3

Gruppo E: Galatasaray - Lokomotiv Moskva 1-1, Marseille - Lazio 2-2

Gruppo F: Crvena zvezda - Midtjylland 0-1, Braga - Ludogorets 4-2

Gruppo G: Ferencváros - Celtic 2-3, Leverkusen - Betis 4-0

Gruppo H: Genk - West Ham 2-2, Dinamo Zagreb - Rapid Wien 3-1