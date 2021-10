Riepilogo Europa League: Napoli senza pensieri, Lazio a reti bianche, Lione a punteggio pieno

Lione e West Ham sono le ultime due squadre a punteggio pieno nella fase a gironi di UEFA Europa League dopo le rispettive vittorie alla terza giornata. La squadra francese vince con il brivido a Praga, mentre gli Hammers non hanno problemi a Londra. Vittorie importanti anche per Galatasaray, Monaco e Eintracht Frankfurt, mentre Napoli e Rangers trovano un risultato importante per riaprire il discorso qualificazione.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì.

La Lazio, seconda, conserva un punto di vantaggio sul Marsiglia nel Gruppo E dopo uno 0-0 comunque godibile. Ispirati i portieri Pau López e Thomas Strakosha, mentre Ciro Immobile colpisce un legno nella ripresa.

Lorenzo Insigne segna un pregevole gol in controbalzo e apre la strada al primo successo del Napoli, che ora è a due punti dal Legia capolista. Il raddoppio di Victor Osimhen e un tiro dalla distanza di Matteo Politano abbelliscono la vittoria.

Nulla di fatto tra le prime due classificate del Gruppo G, che rimangono comunque imbattute e in vetta al girone. Entrambe cercano però portare a casa i tre punti: Lucas Alario colpisce una traversa per gli ospiti, mentre Aitor Ruibal spreca una ghiotta occasione sull'altro fronte. Borja Iglesias apre le marcature dal dischetto dopo un fallo di mano in area di Jeremie Frimpong, ma 7' dopo un tiro dalla distanza di Andrich sbatte sul ginocchio di William Carvalho e regala un punto al Leverkusen.

Enner Valencia dopo uno dei due gol messi a segno con il Fenerbahçe

Pareggio e spettacolo a Istanbul, dove entrambe le squadre cercano la prima vittoria nel Gruppo D. Ally Mbwana Samatta – in prestito all'Anversa dalla squadra turca – porta gli ospiti in vantaggio al 2' sfruttando un cross di Viktor Fischer, ma due reti di Enner Valencia (la seconda dal dischetto pochi minuti dopo un "cucchiaio" sbagliato) ribaltano la gara. L'Anversa cerca il pareggio e lo trova con un colpo di testa spiovente di Pieter Gerkens su angolo di Birger Verstraete.

Leon Balogun porta in vantaggio i Rangers contro il Brøndby

I Rangers salgono al terzo posto nel Gruppo A grazie a una meritata vittoria contro i campioni di Danimarca a Ibrox. La formazione scozzese si porta in vantaggio con Leon Balogun – autore del suo primo gol personale e del primo gol dei Rangers nella competizione – mentre Kemar Roofe raddoppia prima dell'intervallo.

Rafael Santos Borré ha aperto le marcature per l'Eintracht Frankfurt

L'Eintracht scavalca la squadra greca nel Gruppo D con una vittoria casalinga. Dopo il primo gol di Rafael Santos Borré, Youssef El Arabi pareggia per l'Olympiacos, ma Almamy Touré riporta i padroni di casa in vantaggio prima dell'intervallo. Daichi Kamada fissa il punteggio al 59'.

Kerem Aktürkoğlu (a destra) dopo il gol del Galatasaray

Il Galatasaray vince nel finale e sale al comando nel Gruppo E. Kerem Aktürkoğlu, entrato dalla panchina, sfugge alla trappola del fuorigioco e segna il gol decisivo per la squadra di Fatih Terim a 8' del termine, vanificando il forcing dei padroni di casa alla ricerca della prima vittoria nel girone.

Jarrod Bowen dopo il terzo gol del West Ham

Il West Ham prosegue a punteggio pieno nel Gruppo G battendo il Genk, anche se nel primo tempo Paul Onuachu arriva a pochi millimetri dall'1-0 per gli ospiti con un colpo di testa. Tuttavia, Craig Dawson insacca su angolo di Aaron Cresswell allo scoccare dell'intervallo, Issa Diop ripete lo schema nel secondo tempo e Jarrod Bowen firma il terzo gol un minuto dopo.

Sofiane Diop dopo il gol all'89'

Il meglio delle altre partite

Il Lione rimane in testa al Gruppo A con nove punti grazie a un 4-2 sullo Sparta Praha. Karl Toko Ekambi firma una doppietta e arriva a cinque marcature nella fase a gironi.

Il Monaco stacca il PSV nel Gruppo B con un 2-1 ad Eindhoven, con gol decisivo di Sofiane Diop all'89'.

La Real Sociedad approfitta della sconfitta del PSV e va al secondo posto nel girone grazie a una vittoria contro lo Sturm Graz. Alexander Isak segna il secondo gol in altrettante presenze nella fase a gironi.

Il Crvena zvezda, capolista nel Gruppo F, deve accontentarsi di un punto contro il Midtjylland, che trova il pareggio con Nikolas Dyhr a 12' dalla fine.

Con il West Ham al comando nel Gruppo H, il Rapid Wien diventa la terza squadra del girone a tre punti battendo la Dinamo Zagreb per 2-1.

Tutti i risultati della terza giornata

Gruppo A: Rangers - Brøndby 2-0, Sparta Praha - Lyon 3-4

Gruppo B: PSV - Monaco 1-2, Sturm - Real Sociedad 0-1

Gruppo C: Spartak Moskva - Leicester 3-4, Napoli - Legia 3-0

Gruppo D: Fenerbahçe - Antwerp 2-2, Frankfurt - Olympiacos 3-1

Gruppo E: Lokomotiv Moskva - Galatasaray 0-1, Lazio - Marseille 0-0

Gruppo F: Midtjylland - Crvena zvezda 1-1, Ludogorets - Braga 0-1

Gruppo G: Betis - Leverkusen 1-1, Celtic - Ferencváros 2-0

Gruppo H: Rapid Wien - Dinamo Zagreb 2-1, West Ham - Genk 3-0