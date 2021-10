Lazio-OM 0-0: all'Olimpico vince l'equilibrio

La Lazio pareggia contro l’Olympique Marsiglia nella terza giornata di UEFA Europa League e resta seconda in classifica nel Gruppo E. All’Olimpico, la squadra di Maurizio Sarri e i francesi impattano 0-0, un risultato che tiene vive le chance di qualificazione di entrambe.

Rispetto alle previsioni della vigilia, la Lazio parte con Adam Marušić e Sergej Milinković-Savić titolari; nell’OM soltanto un cambio rispetto alla formazione che domenica ha sconfitto il Lorient, con Cengiz Ünder - squalificato in campionato - che prende il posto dell’americano Konrad de la Fuente.

Proprio il folletto turco, in prestito dalla Roma, è l’uomo più pericoloso dei francesi nel primo tempo. Prima si coordina male sull’ottimo assist di Pol Lirola, un passato con Sassuolo e Fiorentina, poi esalta i riflessi di Thomas Strakosha, portiere di coppa al posto di Pepe Reina.

Luiz Felipe della Lazio e Pol Lirola dell'Olympique de Marseillea duello NurPhoto via Getty Images

Nei Biancocelesti Ciro Immobile fatica ad avere palloni giocabili e allora l’uomo più pericoloso è un difensore, il brasiliano Luiz Felipe, che trova sempre sulla sua strada un altro ex romanista, il portiere Pau López. Anche Arkadiusz Milik mette i brividi all’Olimpico con un sinistro da fuori area, mentre una scorribanda offensiva di Toma Bašić mette un po’ in apprensione la difesa di Jorge Sampaoli.



Il secondo tempo si apre con i fuochi di artificio. Prima Luiz Felipe è provvidenziale con un salvataggio sulla linea sul cross basso di Cengiz Ünder, poi - sul lancio di Danilo Cataldi - Immobile riesce a vincere il duello fisico con William Saliba, difensore in prestito dall’Arsenal, ma da due passi calcia alto.



Sarri opta per tre cambi contemporanei, inserendo Luis Alberto, Jean-Daniel Akpa Akpro e Pedro; i Biancocelesti trovano il gol con Immobile, ma il vantaggio è annullato per fuorigioco dell’attaccante della nazionale. La partita resta aperta e le occasioni fioccano, da una parte e dall’altra.

Cengiz Ünder trova ancora sulla sua strada Strakosha, mentre una conclusione quasi a colpo sicuro di Dimitri Payet è deviata in corner da Luiz Felipe. Mattia Zaccagni è fermato da un attento Pau López, mentre un destro di Immobile da posizione quasi impossibile si stampa sulla traversa.



Prima della fine ha un'occasione anche Pedro, ma il portiere dell'OM se la cava sul sinistro del connazionale spagnolo. Finisce 0-0, la Lazio resta davanti ai francesi al secondo posto.