Seconda giornata Europa League: cade il Napoli, bene la Lazio, vittorie larghe per Lyon, Leverkusen PSV, Olympiacos e Dinamo

Nella seconda giornata della fase a gironi vincono per la seconda partita consecutiva sette squadre, compreso Bayer Leverkusen e Olympiacos, che vincono senza difficoltà in trasferta. Il Napoli cade in casa mentre la Lazio vince 2-0 all'Olimpico.

UEFA.com fa un riepilogo delle partite di giovedì.

Il Leverkusen vince la sesta partita consecutiva di fase a gironi travolgendo il Celtic a domicilio con le reti di Piero Hincapie, Florian Wirtz, Lucas Alario (rig.) e Amine Adil.

La statistica: il Leverkusen ha segnato 21 gol nelle ultime sei partite della fase a gironi di UEFA Europa League, vincendo sei volte.

Lo Sparta festeggia il gol della vittoria di Dàvid Hancko contro il Rangers SNS Group via Getty Images

Il gol di testa di Dávid Hancko al 29' su angolo di Jakub Pešek condanna i Rangers alla seconda sconfitta del Gruppo A. Nella ripresa, Pešek colpisce una traversa mentre al 74' la squadra di Steven Gerrard resta in dieci per il secondo giallo di Glen Kamara.

La statistica: lo Sparta resta imbattuto in casa contro avversari scozzesi (V4 P1), mentre i Rangers continuano a non avere mai vinto in Repubblica Ceca (P1 S4).

La conclusione precisa Mahir Emreli vale al Legia la seconda vittoria nel Gruppo C. La formazione polacca domina la prima frazione di gioco e passa meritatamente in vantaggio verso la mezz'ora con l'attaccante azero. Sul finale il Legia va vicino al raddoppio col Leicester che ha la sua migliore occasione con Jannik Vestergaard.

La statistica: il Legia ha vinto due delle tre partite interne contro avversari inglesi (S1), mentre il Leicester ha vinto una sola delle ultime sette gare di UEFA Europa League (P3 S3).

Lo Spartak ha vinto una gara al cardiopalma in casa del Napoli Getty Images

Il Napoli passa in vantaggio dopo pochi secondi con Eljif Elmas ma la partita cambia con l'espulsione al 29' di Mario Rui. Al 55' Quincy Promes pareggia i conti ma a dieci minuti dalla fine gli ospiti sfruttano la superiorità numerica e passano in vantaggio con Mikhail Ignatov. Dopo pochi minuti viene ristabilita la parità numerica con l'espulsione di Maximiliano Caufriez, ma quando il Napoli si sbilancia per cercare il pari, lo Spartak va sul 3-1 con la doppietta di Promes. Nei minuti di recupero Victor Osimhen accorcia le distanze ma non basta.

La statistica: conteggiato a 11 secondi, il gol di Elmas è stato il secondo più veloce nella storia della UEFA Europa League dopo la rete di Jan Sýkora del Liberec a 10' e 69'' in casa del Qarabağ alla prima giornata del 2016/17.

La Lazio ha vinto senza troppe difficoltà rimettendosi in carreggiata nel Gruppo E dopo la sconfitta della prima giornata. Le reti da distanza ravvicinata, prima di Toma Bašić – alla sua prima da titolare – e di Patric, hanno blindato il risultato per la squadra di Maurizio Sarri.

La statistica: la Lazio è adesso imbattuta da sette partite contro club russi, tra casa e trasferta (V3 P4).

Said Benrahma ha segnato il secondo gol del West Ham contro il Rapid Wien CameraSport via Getty Images

Il Marseille non riesce a battere un ostico Galatasaray nel Gruppo E. Le due squadre vanno più volte vicino al gol ma le loro speranze si infrangono tra i guantoni dei portieri avversari e nella traversa.

La statistica: il Marseille non vince da dieci partite di UEFA Europa League.

Gli inglesi vanno in vantaggio verso la mezz'ora con Declan Rice (secondo gol in due partite di UEFA Europa League) su assist di Michail Antonio. Allo scadere Saïd Benrahma segna il 2-0 definitivo garantendo al West Ham di continuare a punteggio pieno nel Gruppo H.

La statistica: il West Ham non è riuscito a segnare in una sola delle ultime 12 partite di competizioni UEFA.

Karl Toko del Lyon festeggia uno dei due gol segnati al Brøndby AFP via Getty Images

Il meglio delle altre partite

Il Lyon ha preso il controllo del Gruppo A vincendo 3-0 in casa contro il Brøndby con la doppietta di Karl Toko Ekambi; il club francese ha adesso cinque gol fatti e zero subiti.

Anche l'Olympiacos è a punteggio pieno dopo il 3-0 del Gruppo D in casa del Fenerbahçe grazie alla doppietta nel secondo tempo di Giorgios Masouras.

Il Crvena zvezda è al primo posto del Gruppo F con due vittorie su due; Guélor Kanga ha segnato l'unico gol della trasferta in casa del Ludogorets.

Il Real Betis è a sei punti come il Leverkusen nel Gruppo G ed entrambi hanno il miglior attacco con sette gol dopo le tre reti in casa del Ferencvàros.

Toko Ekambi e Osimhen sono i migliori marcatori con tre gol e sono stati raggiunti dal brasiliano Galeno, autore di una doppietta nel 3-1 in rimonta del Braga in casa contro il Midtjylland.

Tutti i risultati della seconda giornata

Gruppo A: Sparta Praha - Rangers 1-0, Lyon - Brøndby 3-0

Gruppo B: Sturm - PSV 1-4, Real Sociedad - Monaco 1-1

Gruppo C: Legia - Leicester 1-0, Napoli - Spartak Moskva 2-3

Gruppo D: Fenerbahçe - Olympiacos 0-3, Antwerp - Frankfurt 0-1

Gruppo E: Marseille - Galatasaray 0-0, Lazio - Lokomotiv Moskva 2-0

Gruppo F: Braga - Midtjylland 3-1, Ludogorets - Crvena zvezda 0-1

Gruppo G: Ferencváros - Betis 1-3, Celtic - Leverkusen 0-4

Gruppo H: West Ham - Rapid Wien 2-0, Genk - Dinamo Zagreb 0-3