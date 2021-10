Napoli - Spartak 2-3: Elmas illude, Promes decisivo

Il Napoli gioca più di un’ora in inferiorità numerica e cede nel finale all'FC Spartak Moskva, capace di rimontare il gol subito a freddo da Eljif Elmas e di ribaltare il match con la doppietta di Quincy Promes e il sigillo di Mikhail Ignatov complice anche l’espulsione di Mário Rui alla mezzora. Inutile il gol nel finale di Victor Osimhen.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO E I COMMENTI

Aveva annunciato il turnover, Luciano Spalletti, ed è stato di parola. Osimhen parte dalla panchina nonostante i sei gol segnati in 15 giorni, al centro dell’attacco c’è Andrea Petagna e tra i pali si rivede Alex Meret, fuori per infortunio da un mese.

Pronti via e il Napoli è già in vantaggio! Lorenzo Insigne crossa dalla sinistra, Aleksandr Maksimenko sbaglia l’uscita e regala il pallone a Elmas che deve solo spingerlo in rete: è il gol più veloce della storia azzurra in Europa.

Il match sembra in discesa, il Napoli gioca che è un piacere e costruisce anche qualche buona palla gol ma al 28’ Mário Rui viene espulso per un brutto fallo a centrocampo su Victor Moses.

In inferiorità numerica, Spalletti ridisegna gli azzurri con un più compatto 4-4-1: Kevin Malcuit sostituisce Insigne, si piazza a destra e dirotta Giovanni Di Lorenzo sulla fascia sinistra mentre Matteo Politano si abbassa sulla linea di centrocampo.

Si va al riposo sullo 1-0, si ricomincia con Osimhen in campo al posto di Petagna e il Napoli alla costante ricerca del lancio in profondità per premiare lo scatto bruciante del suo centravanti.

Alla prima vera occasione della ripresa, però, lo Spartak pareggia: su calcio d’angolo dalla destra, Promes, sempre lui, buca Meret con un destro in mischia deviato da Kalidou Koulibaly.

Eljif Elmas aveva subito segnato per il Napoli Getty Images

I due allenatori danno fondo alla panchina, entrano Hirving Lozano e Mikhail Ignatov ed è proprio il centrocampista russo a lasciare il segno sul match: sull’ennesima folata di Promes, infatti, Ignatov arriva a rimorchio, batte Meret e corre sotto lo spicchio di stadio occupato dai tifosi dello Spartak.

Il Napoli è sulle gambe, prova a reagire d’impeto ma scopre il fianco e al 90’ il solito imprendibile Promes trova la doppietta personale. C’è tempo ancora per il gol di Osimhen nel recupero ma il risultato finale non cambia. Lo Spartak Moskva sbanca lo stadio Maradona e torna in corsa per la qualificazione, al Napoli adesso serve un’impresa.