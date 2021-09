UEFA Europa League: guida alla seconda giornata

La UEFA Europa League torna giovedì 30 settembre con 16 partite.

UEFA.com passa in rassegna le sfide più interessanti della settimana.

Giovedì 30 settembre

Gruppo A: Sparta Praha - Rangers, Lyon - Brøndby

Gruppo B: Real Sociedad - Monaco, Sturm Graz - PSV Eindhoven

Gruppo C: Legia Warszawa - Leicester, Napoli - Spartak Moskva

Gruppo D: Royal Antwerp - Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe - Olympiacos

Gruppo E: Lazio - Lokomotiv Moskva, Marseille - Galatasaray

Gruppo F: Ludogorets - Crvena zvezda, Braga - Midtjylland

Gruppo G: Celtic - Leverkusen, Ferencváros - Real Betis

Gruppo H: Genk - Dinamo Zagreb, West Ham - Rapid Wien

Cosa guardare

Grandi gol dell'Olympiacos in Europa League

Dal basket al calcio

Acerrimi rivali nel basket, Fenerbahçe e Olympiacos si sfidano per la prima volta nelle competizioni UEFA. La squadra di Istanbul ha pareggiato 1-1 contro l'Eintracht nella prima gara del Gruppo D, mentre i campioni di Grecia hanno battuto il Royal Antwerp per 2-1 al Pireo. In 28 confronti diretti a livello europeo, le squadre turche sono in vantaggio 11-9 per numero di vittorie; il Fenerbahçe non ha mai perso in casa contro una formazione greca (V1 P2), mentre il bilancio dell'Olympiacos in Turchia è V2 S3: tra le vittorie c'è un 1-0 sull'Ístanbul Başakşehir al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League 2019/20 (trasferta più recente).

Sfida incrociata Celtic-Rangers-Legia

C'è stato poco da festeggiare a Glasgow dopo la prima giornata: i Rangers hanno perso 2-0 in casa contro il Lyon, mentre il Celtic si è arreso 4-3 al Real Betis. Ora, i Rangers affronteranno lo Sparta, che nella scorsa edizione ha incontrato il Celtic nella fase a gironi. Il centrocampista David Pavelka dello Sparta ricorda: "Abbiamo battuto il Celtic due volte per 4-1." Il suo allenatore Pavel Vrba sa di poter dare una spallata all'undici di Steven Gerrard in Repubblica Ceca. "Se vinciamo, noi andiamo a quattro punti e loro rimangono a zero: possiamo metterli in grossi guai".

Highlights: Spartak Moskva - Legia 0-1

Legia pronto per i big match

Il Legia Warszawa, che alla prima giornata ha battuto lo Spartak Moskva con un gol nel finale, si prepara ad affrontare le due favorite del Gruppo C: prima il Leicester, poi il Napoli. Dopo il sorteggio, il tecnico Czesław Michniewicz aveva dichiarato: "Affronterò il mio allenatore preferito, Brendan Rodgers" e ha aggiunto: "L'anno scorso sono andato a vedere Napoli-Barcellona e sognavo di poter andare al San Paolo con la mia squadra. Il sogno è diventato realtà!".

Altro

Highlights: Leicester - Napoli 2-2

• Olivier Giroud (11 gol) è stato capocannoniere della UEFA Europa League nel 2018/19, mentre Bruno Fernandes lo è stato nel 2019/20 con otto reti. Nella scorsa edizione, il premio di miglior marcatore è stato condiviso da quattro giocatori: Borja Mayoral, Gerard Moreno, Pizzi e Yusuf Yazıcı. Solo due hanno segnato più di un gol alla prima giornata: Victor Osimhen (Napoli) e Juanmi (Betis). Chi segnerà la prima tripletta del 2021/22?

• Il West Ham, 17esima squadra inglese partecipante alla fase a gironi di UEFA Europa League, ha esordito con un 2-0 sulla Dinamo Zagreb e sogna la sua seconda coppa europea. La formazione londinese ha vinto la Coppa delle Coppe 1965 ed è stata finalista nella stessa competizione nel 1976. Avrà le carte in regola per arrivare alla finale di Siviglia?

Date

Fase a gironi

15/16 settembre 2021: prima giornata

30 settembre 2021: seconda giornata

20/21 ottobre 2021: terza giornata

4 novembre 2021: quarta giornata

24/25 novembre 2021: quinta giornata

9 dicembre 2021: sesta giornata

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ospiterà la finale

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio 2022: spareggi fase a eliminazione diretta

25 febbraio 2022: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo 2022: ottavi di finale

18 marzo 2022: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile 2022: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio 2022: semifinali

18 maggio 2022: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)