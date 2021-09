Il protocollo UEFA Return to Play include obblighi medici e operativi per tutte le parti che partecipano e/o organizzano le partite UEFA. Questi obblighi devono essere applicati dagli organizzatori delle partite durante la preparazione delle sedi, fatte salve eventuali misure aggiuntive imposte dalle autorità locali paese per paese.

Dal momento che è impossibile creare un ambiente completamente privo di rischi, il protocollo mira a ridurre il rischio il più possibile applicando i consigli medici attuali e le migliori pratiche.

Doveri collettivi degli stakeholder calcistici

POOL/AFP via Getty Images

Ridurre al minimo il rischio derivante dal virus COVID-19 per le competizioni UEFA richiede preparativi accurati e organizzazione in loco, ma anche collaborazione su scala più ampia, corretto comportamento e comprensione da parte delle squadre, dei loro giocatori, dei funzionari e dello staff tecnico, nonché degli arbitri UEFA, del personale delle sedi UEFA e di tutti i gruppi coinvolti nelle partite.

Come si legge nell'introduzione del protocollo: "I giocatori di calcio e tutti coloro che sono coinvolti dovrebbero ricordare che le loro azioni ... rappresentano un simbolo forte per i milioni di spettatori in tutto il mondo. Gli stakeholder del calcio hanno il dovere collettivo di mostrare la loro leadership e dare l'esempio nell'applicazione rigorosa di queste misure".