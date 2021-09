Indovina e vinci con Predictor UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League

Per divertirti ancora di più con la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, prova a indovinare i risultati di tutti gli incontri partecipando al gioco Predictor ufficiale, che mette in palio ricchi premi.

Per ogni partita vengono assegnati punti per il risultato esatto, il numero esatto di gol della squadra in casa, il numero esatto di gol della squadra in trasferta e la differenza resi esatta. Il primo premio è un pacchetto composto da biglietti per la finale del 2023, volo e pernottamento inclusi. Gli altri 10 giocatori nella top ten per ogni competizione vincono una maglia a scelta.

Nella fase a eliminazione diretta, puoi totalizzare più punti pronosticando anche il primo marcatore e la prima squadra a segnare.Inoltre, vengono assegnati punti bonus se indovini un risultato pronosticato da meno del 10% degli utenti e puoi anche usare un jolly che ti permette di raddoppiare i punti per una partita a scelta in ogni giornata.

Predictor è completamente gratuito e ti permette di cambiare i pronostici in qualsiasi momento prima del calcio d'inizio di ogni partita. Sfida gli amici e prova scalare la classifica. Accedi quando vuoi prima di ogni incontro e inizia a fare i tuoi pronostici!