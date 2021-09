Confermate le rose della fase a gironi di Europa League

Le 32 squadre della fase a gironi di UEFA Europa League hanno inviato le proprie rose in vista della prima giornata di giovedì 16 settembre. Clicca sul link per verificare i movimenti di ogni club.

Gruppo A

Brøndby

Lyon

Rangers

Sparta Praha

Gruppo B

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Gruppo C

Legia Warszawa

Leicester City

Napoli

Spartak Moskva

Gruppo D

Antwerp

Fenerbahçe

Frankfurt

Olympiacos

Gruppo E

Galatasaray

Lazio

Lokomotiv Moskva

Marseille

Gruppo F

Braga

Crvena zvezda

Ludogorets

Midtjylland

Gruppo G

Betis

Celtic

Ferencváros

Leverkusen

Gruppo H

Dinamo Zagreb

Genk

Rapid Wien

West Ham

Cosa sono queste liste?

Ogni club deve inviare due liste di calciatori comprensivi di dettagli come numero di maglia, data di nascita e nazionalità. Una lista di un massimo di 25 calciatori deve essere inviata alla propria federazione per essere verificata, validata e inoltrata alla UEFA entro le 24:00 CET di giovedì 2 settembre.

La stessa procedura si applica per la Lista B, per i giocatori nati negli anni 2000 che sono stati tesserati per due o tre anni con un club (tutti i dettagli sono disponibili qui). Questa lista deve essere inviata non oltre le 24:00 CET del giorno prima di ogni partita.

I club possono apportare modifiche durante questa stagione?

Sì, se superano la fase a eliminazione diretta. Prima degli spareggi a eliminazione diretta, entro le 24:00 CET del 2 febbraio, i club possono registrare un massimo di tre nuovi calciatori. Il limite di 25 calciatori resta sempre in vigore.