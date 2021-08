UEFA Europa League: guida alla prima giornata

La UEFA Europa League 2020/21 comincia il 15 settembre con 32 squadre pronte a darsi battaglia in campo per raggiungere la finale di Siviglia.

UEFA.com individua alcuni sicuri protagonisti della prima giornata della fase a gironi.

Cosa aspettarsi?

Girone d'acciaio?

Il nuovo formato della UEFA Europa League ha mantenuto la promessa di offrire gironi equilibrati e competitivi, ma qual è il più difficile? Il Gruppo F composto da Leverkusen-Celtic-Real Betis-Ferencváros sembra molto ostico, ma cosa dire del girone del Lokomotiv Moskva? I Ferrovieri sono l'unica squadra del Gruppo E a non aver mai vinto un trofeo europeo. I tre volte campioni di Russia affronteranno la Lazio (vincitrice della Coppa delle Coppe UEFA 1998/99), il Marsiglia (vincitore della Coppa dei Campioni 1992/93) e il Galatasaray (vincitore della Coppa UEFA 1999/2000).

Il sogno dell'allenatore del Legia

Il Gruppo C per il dirigente dello Spartak Moskva, Evgeny Melezhikov, è un 'girone della morte'. Come detto a UEFA.com, con squadre come Napoli, Leicester e Legia Warszawa, "è al livello della UEFA Champions League". L'allenatore del Legia, Czesław Michniewicz, non riesce ancora a crederci: "Affronteremo il mio allenatore preferito, Brendan Rodgers del Leicester. [L'anno scorso] ero allo stadio per Napoli-Barcellona e sognavo di partecipare un giorno alla partita come allenatore. E il sogno si è avverato!", ha raccontato.

Lyon - Sparta: flashback Europa League 2012/13

Nessun premio per i secondi

Secondo il nuovo formato, solo le prime di ogni girone vanno direttamente agli ottavi di finale. Le seconde andranno agli spareggi contro le terze di UEFA Champions League. Una modifica che terrà tutte le squadre sulle spine dall'inizio alla fine. Come ha detto il direttore sportivo del Lyon, Juninho Pernambucano: "Il nostro compito è ancora più difficile ora che solo il vincitore del girone si qualifica direttamente agli ottavi. È importante iniziare bene". La sua squadra deve affrontare Rangers, Sparta Praha e Brøndby.

Cos'altro?

Rangers - Antwerp: i 14 gol della folle sfida

• Aspettatevi di tutto quando i Rangers affronteranno il Lyon; i Light Blues hanno battuto i francesi per 3-0 nel vecchio Stade de Gerland nella fase a gironi della UEFA Champions League 2007/08, salvo poi perdere in casa con lo stesso punteggio nella gara di ritorno, con Karim Benzema autore di una doppietta.

• Il West Ham è la 17esima squadra inglese diversa a qualificarsi alla fase a gironi di UEFA Europa League. Il club di East London non si è qualificato molte volte in Europa ma ha vinto la Coppa delle Coppe nel 1965 e raggiunto la finale della stessa competizione nel 1976. Ha le carte in regola per raggiungere la finale di Siviglia?

Le date chiave

Fase a gironi

15/16 settembre 2021: prima giornata

30 settembre 2021: seconda giornata

20/21 ottobre 2021: terza giornata

4 novembre 2021: quarta giornata

24/25 novembre 2021: quinta giornata

9 dicembre 2021: sesta giornata

L'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio 2022: spareggi fase a eliminazione diretta

25 febbraio 2022: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo 2022: ottavi di finale

18 marzo 2022: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile 2022: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio 2022: semifinali

18 maggio 2022: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)