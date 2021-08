Confermate le fasce del sorteggio della fase a gironi di Europa League

Le fasce del sorteggio di venerdì della fase a gironi di UEFA Europa League sono state confermate dopo la fine degli spareggi. Il sorteggio, trasmesso in diretta streaming su UEFA.com, inizia alle 12:00 CET.

Fascia 1

Lyon (FRA)

Napoli (ITA)

Leverkusen (GER)

GNK Dinamo (CRO)

Lazio (ITA)

Olympiacos (GRE)

Monaco (FRA)

Braga (POR)

Fascia 2

Celtic (SCO)

Frankfurt (GER)

Crvena zvezda (SRB)

Leicester (ENG)

Rangers (SCO)

Lokomotiv Moskva (RUS)

Genk (BEL)

PSV Eindhoven (NED)

Fascia 3

Marseille (FRA)

Ludogorets (BUL)

West Ham (ENG)

Real Sociedad (ESP)

Real Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Spartak Moskva (RUS)

Sparta Praha (CZE)

Fascia 4

Rapid Wien (AUT)

Galatasaray (TUR)

Legia Warszawa (POL)

Midtjylland (DEN)

Ferencváros (HUN)

Antwerp (BEL)

Sturm Graz (AUT)

Brøndby (DEN)

Le squadre saranno pre-abbinate?

Per garantire che i club accoppiati dello stesso Paese (compresi quelli che giocano in UEFA Europa Conference League) abbiano orari di inizio diversi ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti in base al colore: i Gruppi da A a D saranno rossi e i Gruppi Da E a H saranno blu. Quando viene sorteggiato un club abbinato, ad esempio, in uno dei gironi rossi, l'altro club abbinato – una volta sorteggiato – sarà automaticamente assegnato a uno dei gironi blu. Gli accoppiamenti sono i seguenti:

A Lyon & Marseille

B Napoli & Lazio

C Leverkusen & Frankfurt

D Olympiacos & UECL

E Monaco & UECL

F Celtic & Rangers

G Crvena zvezda & UECL

H Leicester & West Ham

I Lokomotiv Moskva & Spartak Moskva

J Genk & Antwerp

K PSV Eindhoven & UECL

L Ludogorets & UECL

M Real Sociedad & Real Betis

N Fenerbahçe & Galatasaray

O Rapid Wien & Sturm Graz

P Midtjylland & Brøndby