Dublino e Bilbao ospiteranno le finali di UEFA Europa League

Dublino ospiterà la finale del 2024 di UEFA Europa League e Bilbao quella dell'edizione 2025 a seguito della decisione del Comitato Esecutivo UEFA.

Le sedi delle prossime finali di UEFA Europa League 2022: Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium, Siviglia, Spagna

2023: Puskás Aréna, Budapest, Ungheria

2024: Dublin Arena, Dublino, Repubblica d'Irlanda

2025: San Mamés Stadium, Bilbao, Spagna

Con una capienza di oltre 50.000 persone, la Dublin Arena è la sede delle nazionali di calcio e rugby della Repubblica d'Irlanda. Inaugurato per la prima volta nel 2010, lo stadio ospiterà la sua seconda finale di UEFA Europa League, dopo quella del derby portoghese del 2011 tra Porto e Braga, in cui Radamel Falcao ha segnato l'unico gol della sfida nel trionfo dei Dragoni.



Lo stadio San Mamés ospiterà la finale del 2025 Getty Images

Lo stadio San Mamés di Bilbao ospiterà la finale del 2025, la prima importante partita europea a svolgersi in questo stadio dalla sua riapertura nel 2013. Sede della squadra locale dell'Athletic Club, con una capienza di oltre 50.000 persone, è stato costruito sul luogo del vecchio San Mamés. Costruito per la prima volta nel 1913, lo stadio ha ospitato il ritorno della finale di Coppa UEFA del 1977 tra Athletic Club e Juventus, ed è stato una delle sedi in Spagna della Coppa del Mondo FIFA 1982.

Dublino e Bilbao sono state tra le città scelte inizialmente per ospitare le partite di UEFA EURO 2020, ma per le restrizioni locali COVID-19 sulla presenza del pubblico alle partite, le gare sono state riassegnate ad altre sedi.