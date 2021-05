Come sarà vinta (e persa) la finale di Europa League

Avviso: le finali sono sempre imprevedibili. Se sei un tifoso scaramantico del Manchester United e questa anteprima ti sembra troppo ottimista, o se tifi per il Sottomarino Giallo e ti sembra troppo pessimista, non preoccuparti.

Per quanto esaustivo possa essere l'articolo, ci saranno sempre episodi, protagonisti e colpi di scena che porteranno a una vittoria o una sconfitta. Ecco però un paio di spunti interessanti.

Attacco contro difesa

Verso la finale: tutti gol del Man. United

Lo United ha già eliminato due squadre spagnole in questa edizione, Real Sociedad e Granada, e ha segnato 18 gol in otto partite della fase a eliminazione diretta. Il Villarreal, per contro, non prende gol da cinque trasferte di UEFA Europa League.

Edinson Cavani è in gran forma e dai sedicesimi in poi ha segnato un gol ogni 31 minuti! Gero Rulli, il portiere schierato da Unai Emery nella competizione, sembra invece insuperabile, ma dovrà confermalo stasera.

Sfida tra allenatori

Verso la finale: tutti gol del Villarreal

Unai Emery è un fenomeno, non ci sono altre definizioni. Oltre ad aver vinto la competizione tre volte, è arrivato in finale con l'Arsenal nel 2019 ed è il primo allenatore cinque volte finalista in una sola competizione UEFA per club: in questa speciale classifica è davanti a leggende come Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Marcello Lippi e Miguel Muñoz.

Emery affronta una squadra che è cresciuta molto dall'arrivo di Ole Gunnar Solskjær nel 2018. "La sconfitta dell'anno scorso contro il Siviglia è stata molto pesante", ha commentato il tecnico norvegese, che vorrà sicuramente evitare un'altra delusione.

Manchester United: On The Spot

Emery non è l'unico allenatore ad aver ottenuto buoni risultati in UEFA Europa League. In due stagioni, Solskjær è arrivato prima in semifinale e poi in finale.

Ci saranno i gol

Le quattro sfide precedenti tra United e Villarreal sono sempre finite 0-0. Molto probabilmente, stavolta non sarà così, perché Gerard Moreno, Bruno Fernandes, Paco Álcacer e Marcus Rashford hanno totalizzato 29 gol nelle competizioni UEFA per club di questa stagione.