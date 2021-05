Edinson Cavani su Emery e gli esami che non finiscono mai

Edinson Cavani non c'era quando il Paris Saint-Germain ha raggiunto la scorsa finale di UEFA Champions League, ma quest'anno può vincere il suo primo titolo internazionale: la UEFA Europa League con il Manchester United.

L'attaccante uruguaiano, 34 anni, ha segnato due gol in entrambe le semifinali contro la Roma, arrivando a 54 reti nelle competizioni UEFA per club, e spera di ripetersi a Danzica contro il Villarreal, guidato dal suo ex allenatore Unai Emery.

Guarda la doppietta di Cavani contro la Roma

Crescita continua

Negli anni puoi sempre imparare, in base alla concentrazione e alla voglia che hai. Bisogna sempre crescere, no? Come persona, come calciatore o qualunque sia il tuo lavoro.

Gioco da tanti anni e ho conosciuto stili diversi: il calcio italiano, il calcio francese e anche la nazionale. Maturi un'esperienza che ti porta a divertirti di più negli anni successivi, quando vedi cose che prima non vedevi. La vita è bella perché migliori, cresci e impari volta dopo volta.

Edinson Cavani e Marcus Rashford Getty Images

Ispirare i più giovani

La competizione ce l'hai nel sangue, ma penso che si possa anche imparare; io ho sempre detto che sono uno studente di calcio. Per tutta la carriera ho cercato di assorbire elementi positivi che potevano rendermi un giocatore e un compagno migliore, e cerco di dimostrarlo in squadra.

Oggi sono il giocatore più anziano, un 'senatore', ed è una grande motivazione per me. Mi stimola durante gli allenamenti e quando scendo in campo per una partita. Cerco di divertirmi e mi impegno, senza stare sempre a pensare: "Devo dare l'esempio".

Unai Emery e Cavani a Parigi nel 2017 AFP via Getty Images

Su Unai Emery

Quando Unai è arrivato a Parigi, mi è piaciuto molto il suo modo di lavorare. Credo che si preparerà molto bene per la finale di Europa League. So per esperienza che sono i piccoli dettagli a decidere queste partite e che devi essere molto concentrato. Unai è così: è un allenatore che lavora sodo ed è per questo che ha vinto trofei ovunque.

Verso la finale: tutti i gol del Man. United

La finale davanti ai tifosi

Ho sempre detto che il calcio è incentrato sulle persone, che lo vivono con passione e la trasmettono allo stadio. È passione pura per 90 minuti, un legame tra il giocatore e il tifoso. Questi mesi senza tifosi sono stati difficili. È stata una grave perdita e il loro ritorno graduale aiuterà molto: vale ancora di più per una squadra come il Manchester United, che ha un pubblico numeroso e appassionato. Speriamo che tutto cominci a tornare alla normalità.