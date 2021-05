Il Comitato Arbitrale UEFA ha anche annunciato che il francese Clément Turpin arbitrerà la finale di UEFA Europa League tra Villarreal e Manchester United. La partita si giocherà al Gdańsk Stadium, in Polonia, mercoledì 26 maggio alle 21:00 CET.

Turpin è arbitro internazionale dal 2010. In questa stagione, il 38enne francese ha diretto sette partite di UEFA Champions League, nonché il ritorno dei sedicesimi di UEFA Europa League tra PSV Eindhoven e Olympiacos FC. Turpin prenderà parte a una finale UEFA per club per la seconda volta: nel 2018, infatti, è stato il quarto uomo della finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Liverpool, giocata a Kiev (Ucraina). Inoltre il direttore di gara fa parte della squadra arbitrale scelta per UEFA EURO 2020.

Alla finale di UEFA Europa League di quest'anno, Turpin sarà coadiuvato dai connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il quarto uomo, Slavko Vinčić, è invece sloveno. Il ruolo di Video Assistant Referee è stato assegnato al francese François Letexier, il quale sarà affiancato dai connazionali Jérôme Brisard e Benjamin Pages. Paulus van Boekel (Olanda) completa il team VAR.

Squadra arbitrale finale UEFA Europa League 2021

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Guardalinee: Nicolas Danos, Cyril Gringore (entrambi francesi)

4° uomo: Slavko Vinčić (Slovenia)

VAR: François Letexier (Francia)

VAR Assistant: Jérôme Brisard, Benjamin Pages (entrambi francesi), Paulus van Boekel (Olanda)