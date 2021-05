Europa League: le migliori partite della stagione

La UEFA Europa League può non avere il richiamo della UEFA Champions League, ma per emozioni e divertimento non è seconda a nessuno.

Riuscirà la finale a superare le partite più spettacolari dell'edizione 2020/21? Ecco la nostra top ten.

Highlights: Manchester United - Roma 6-2

Manchester United - Roma 6-2

29/04/2021, semifinale di andata

Bruno Fernandes apre le marcature per lo United, che però va all'intervallo in svantaggio per 2-1 dopo una rete di Edin Džeko (ex Manchester City). Nella ripresa, i padroni di casa rispondono con una valanga di gol, di cui due di Edinson Cavani.

Momento imperdibile: il tiro all'incrocio di Cavani per il gol del 2-2.

Highlights: Dinamo Zagreb - Tottenham 3-0 (dts)

Dinamo Zagreb - Tottenham 3-0 (dts, tot. 3-2)

18/03/2021, ritorno ottavi di finale

A fine gara, José Mourinho va nello spogliatoio della Dinamo per congratularsi con i giocatori, capaci di eliminare gli Spurs dopo una sconfitta per 2-0 all'andata. Il tecnico avversario Damir Krznar commenta: "È stata una partita fantastica, che non puoi neanche sognare".

Momento imperdibile: il primo gol di Oršić o la parata di Dominik Livaković ai supplementari su Harry Kane.

Highlights: Arsenal - Benfica 3-2

Arsenal - Benfica 3-2 (tot. 4-3)

25/02/2021, ritorno sedicesimi di finale

Il Benfica si porta sul 2-1 e ha un piede agli ottavi, ma i gol di Kieran Tierney e Pierre-Emerick Aubameyang salvano i Gunners. "Il calcio può essere molto crudele e oggi lo è stato", commenta Adel Taarabt del Benfica.

Momento imperdibile: la punizione di Diogo Gonçalves per il primo gol degli ospiti.

Highlights: Leicester - Slavia Praha 0-2

Leicester - Slavia Praha 0-2 (tot. 0-2)

25/02/2021, ritorno sedicesimi di finale

Le Foxes appaiono spente e i campioni della Repubblica Ceca ne approfittano subito. "La qualificazione è un miracolo sportivo - commenta il tecnico Jindřich Trpišovský -. Per noi è come quando il Leicester ha vinto la Premier League".

Momento imperdibile: il rasoterra di Abdallah Sima per il gol del raddoppio.

Highlights: PSV - Olympiacos 2-1

PSV Eindhoven - Olympiacos 2-1 (tot. 4-5)

25/02/2021, ritorno sedicesimi di finale

Dopo la sconfitta per 4-2 all'andata, il PSV va al riposo in vantaggio sul 2-0 grazie a una doppietta di Eran Zahavi ed è qualificato per i gol in trasferta. Ma nella ripresa l'Olympiacos le prova tutte e colpisce due pali, poi Ahmed Hassan firma il gol decisivo nel finale.

Momento imperdibile: l'esultanza di Ahmed Hassan dopo il gol della vittoria.

Highlights: Young Boys - Leverkusen 4-3

Young Boys - Leverkusen 4-3

18/02/2020, ritorno sedicesimi di finale

"È stata una partita folle, ma è una grande vittoria", commenta il tecnico Gerardo Soane dopo il successo dello Young Boys. La squadra di casa va sul 3-0 ma viene raggiunta nella ripresa, fino al gol decisivo in extremis di Jordan Siebatchau.

Momento imperdibile: la freddezza con cui Meschack Elia firma il 3-0 per lo Young Boys.

Highlights: Rangers - Benfica 2-2

Rangers - Benfica 2-2

26/11/2020, quarta giornata fase a gironi

La prima gara tra le due squadre era finita 3-3, con il Benfica capace di pareggiare in 10 uomini nel finale. La squadra compie un'impresa simile al ritorno, grazie a un'autorete di James Tavernier e un gol di Pizzi dopo uno svantaggio di due gol.

Momento imperdibile: il tiro all'incrocio di Kemar Roofe per il secondo gol dei Rangers.

Highlights: Milan - LOSC 0-3

AC Milan - LOSC Lille 0-3

05/11/2020, terza giornata fase a gironi

A San Siro, Zlatan Ibrahimović viene messo in ombra da Yusuf Yazıcı, autore della sua seconda tripletta nella fase a gironi. Il Milan interrompe così una striscia di imbattibilità di ben 24 gare. L'Équipe applaude il LOSC definendolo "l'onore del calcio francese".

Momento imperdibile: la conclusione di prima che completa la tripletta di Yusuf Yazıcı.

Highlights: Sparta Praha - Celtic 4-1

Celtic - Sparta Praha 1-4

05/11/2020, terza giornata fase a gironi

Lo Sparta è in un girone che sembra della UEFA Champions League e finisce dietro AC Milan e LOSC, ma riesce a battere il Celtic 4-1 fuori casa e in casa. Il protagonista a Glasgow è Lukáš Juliš, che firma una tripletta. “Nessuno si aspettava un risultato del genere", commenta il capitano David Pavelka.

Momento imperdibile: la manovra che porta al secondo gol di Juliš.

Highlights: Villarreal - Sivasspor 5-3

Villarreal - Sivasspor 5-3

22/10/2020, prima giornata fase a gironi

In una delle due partite della prima giornata che finiscono con otto gol (insieme a Leverkusen - Nizza 6-2), la squadra di Unai Emery si trova in svantaggio per 2-0 e poi per 3-2, ma il subentrato Paco Alcácer segna due gol in cinque minuti e affonda il Sivasspor.

Momento imperdibile: la punizione di Max Gradel per il 3-3.