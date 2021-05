La vendita dei biglietti per la finale di UEFA Europa League 2021 del 26 maggio a Danzica è aperta e proseguirà fino a venerdì alle 14:00 CEST esclusivamente su UEFA.com.

Come funziona?

I tifosi possono richiedere un massimo di due biglietti a persona fino a venerdì 7 maggio alle 14:00 CEST. I biglietti non saranno venduti in ordine di prenotazione; tutte le richieste ricevute entro la scadenza di venerdì saranno considerate uguali.

Al termine della fase di richiesta sarà condotta un'estrazione per assegnare i biglietti. I richiedenti saranno informati via e-mail entro il 14 maggio 2021 per conoscere l'esito della richiesta.

Quanto costano i biglietti?

Categoria 4: 40 €

Categoria 3: 65 €

Categoria 2: 90 €

Categoria 1: 130 €

Sono disponibili biglietti per diversamente abili al prezzo di 40 € (biglietto al prezzo di Categoria 4 comprensivo di un biglietto gratuito per un accompagnatore).

Quanti biglietti sono disponibili?

Le autorità hanno confermato alla UEFA che lo stadio potrà accogliere fino a 9500 spettatori, ovvero circa il 25% della sua capienza. Le due finaliste riceveranno 2000 biglietti ciascuna, mentre altri 2000 saranno venduti al pubblico neutrale su UEFA.com. I biglietti rimanenti sono destinati ai comitati organizzatori locali, alla UEFA e alle federazioni nazionali, ai partner commerciali e alle emittenti.

E le restrizioni sul COVID-19?

I tifosi provenienti dall'estero dovranno rispettare le restrizioni per l'ingresso nel paese e i requisiti in vigore al momento della finale. Non sono previste deroghe per i possessori dei biglietti.

L'accesso allo stadio sarà garantito nel rispetto delle leggi locali. I requisiti saranno confermati dalle autorità locali questa settimana e possono prevedere l'obbligo di esibire un certificato di vaccinazione o un test negativo al COVID-19. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Qualora le autorità locali dovessero annunciare una riduzione di capienza dello stadio, la UEFA rimborserà il costo totale dei biglietti agli acquirenti in soprannumero.

Come verranno consegnati biglietti?

I biglietti saranno consegnati attraverso l'app ufficiale UEFA Europa League Tickets a partire da 14 giorni prima della finale. Gli acquirenti dei biglietti dovranno scaricare l'app ufficiale per Android e iPhone.

Con l'app, i possessori dei biglietti potranno scaricare, trasferire, salvare i biglietti e selezionare un ospite in totale sicurezza, in qualsiasi momento e ovunque tramite uno smartphone iOS/Android.