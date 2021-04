Roma - Ajax: dove guardarla, ultime notizie e pronostici

La Roma è in vantaggio per 2-1 sull'Ajax in vista della gara di ritorno dei quarti di UEFA Europa League, in programma il 15 aprile alle 21:00 CET. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime dai campi, le dichiarazioni dei protagonisti e l'analisi degli esperti.

Highlights: Ajax - Roma 1-2

In vantaggio con Davy Klaassen prima dell'intervallo, l'Ajax ha avuto la possibilità di raddoppiare dal dischetto, ma Dušan Tadić si è fatto ipnotizzare da Pau López. Quindi, la Roma ha pareggiato su punizione con Lorenzo Pellegrini e ha vinto nel finale con un tiro al volo di Roger Ibañez (che aveva provocato il rigore).

Dove guardare la partita in TV

Statistiche

Roma

Forma: VPSVSV

Prossima partita: Roma - Bologna, 11/04

Situazione attuale: 7ª in Serie A

Ajax

Forma: SVVVVV

Prossima partita: Waalwijk - Ajax, 11/04

Situazione attuale: 1° in Eredivisie

Highlights: Atalanta - Ajax 2-2

Probabili formazioni

Roma: Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Pedro; Mayoral

Ajax: Scherpen; Timber, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadić, Neres

Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Roma: che ribaltone per i giallorossi all'andata! Nel complessivo è stata una vittoria meritata, con una parata decisiva su rigore e la capacità di reagire contro un grande Ajax. Il ritorno non sarà facile, ma la vittoria esterna è importantissima.

Derek Brookman, reporter Ajax: l'Ajax ha avuto qualche difficoltà iniziale contro la Roma, ma poi è entrata in partita e poi ancora ha rovinato tutto. I campioni d'Olanda si domanderanno come hanno fatto a farsi scappare la gara di mano, ma possono comunque essere fiduciosi per il ritorno.

L'opinione dal campo

Pedro sulla vittoria della Roma ad Amsterdam

Paulo Fonseca, allenatore Roma: “La sfida non è per niente finita, ma [il 2-1 ad Amsterdam] è una grande vittoria. I ragazzi hanno resistito in un momento difficile e hanno dato tutti il massimo. Sapevano che potevano farcela".

Erik ten Hag, allenatore Ajax: “Se giochiamo allo stesso livello [dell'andata] possiamo passare il turno, ma siamo in svantaggio per 2-1 e non sarà facile".