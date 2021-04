UEFA Europa League: il punto sulle gare di ritorno dei quarti di finale

Manchester United, Roma e Villarreal hanno vinto l'andata mentre lo Slavia Praha ha ottenuto un prezioso pareggio in trasferta, ma nessuna è ancora certa di un posto in semifinale di UEFA Europa League.

Ecco il programma delle gare di ritorno.

Ritorno (15 aprile)

Manchester United - Granada (andata: 2-0)

Slavia Praha - Arsenal (1-1)

Roma - Ajax (2-1)

Villarreal - Dinamo Zagreb (1-0)

Highlights: Granada - Manchester United 0-2 (2 mins)

Ole Gunnar Solskjær ha ricordato alla squadra che le cose potrebbero non essere così rosee come sembra dopo l'agevole vittoria dell'andata: "Abbiamo tre squalificati per la prossima partita ma 2-0 è un ottimo risultato". Tuttavia la matricola Granada contro lo United potrebbe avere già giocato la sua migliore partita nonostante l'assenza di gol. "Sono orgoglioso della squadra ma contrariato per il risultato", ha detto il tecnico Diego Martínez.

Andata: Granada Manchester United 0-2

Highlights: Arsenal - Slavia Praha 1-1 (2 min)

"Abbiamo la possibilità di completare il lavoro in casa", ha detto l'allenatore dello Slavia, Jindřich Trpišovský, dopo l'1-1 dell'andata, sebbene in casa la sua squadra abbia sempre pareggiato nella fase a eliminazione diretta di questa stagione. Con la UEFA Europa League che sembra la via migliore per ottenere un posto in UEFA Champions League, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha le idee chiare: "Vogliamo vincere la partita; abbiamo bisogno di segnare".

Andata: Arsenal - Slavia Praha 1-1

Highlights: Ajax - Roma 1-2 (2 min)

"Penso ancora che siamo stati la squadra migliore", ha affermato il centrocampista dell'Ajax, Ryan Gravenberch, dopo che la sua squadra si è lasciata sfuggire un vantaggio di 1-0 perdendo 2-1 l'andata in casa contro la Roma. "Abbiamo ancora una possibilità". La Roma è imbattuta in casa in Europa (V4 P1), ma il portiere Pau López - che ha parato un rigore ad Amsterdam - ha ammesso che "c'è ancora molta strada da fare".

Andata: Ajax - Roma 1-2

Highlights: Dinamo Zagreb - Villarreal 0-1 (2 min)

Gerard Moreno, alla sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo, ha trasformato il rigore che ha regalato il vantaggio al Villareal a Zagabria, ma ha condiviso i meriti con la squadra: "Il Villareal sta facendo una grande stagione". Tuttavia il successo della Dinamo contro il Tottenham nel turno precedente, dimostra cosa è in grado di fare questa squadra quando sembra ormai tutto perso. Il quotidiano '24sata' ha scritto dopo l'andata: "Nessuna resa! Siamo ancora in gioco, pressiamoli".

Andata: Dinamo - Villarreal 0-1

Semifinali

Gare d'andata (29 aprile)

Granada / Manchester United - Ajax / Roma

Dinamo Zagreb / Villarreal - Arsenal / Slavia Praha



Gare di ritorno (6 maggio)

Ajax / Roma - Granada / Manchester United

Arsenal / Slavia Praha - Dinamo Zagreb / Villarreal

Finale

Gdańsk Stadium, Polonia: 26 maggio

Scopri risultati, classifiche e statistiche qui.