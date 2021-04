Anteprima: andata dei quarti di UEFA Europa League

Andata (8 aprile)

Granada (ESP) - Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG) - Slavia Praha (CZE)

Ajax (NED) - Roma (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) - Villarreal (ESP)

La reazione di Irwin alla sfida tra United e Granada

Due anni fa, quando militava in Segunda División, difficilmente il Granada avrebbe creduto che ben presto avrebbe affrontato il Manchester United in Europa per arrivare in semifiale. La prima stagione a livello continentale è stata un grande successo, ma lo United rappresenta l'ennesima vetta da scalare per la squadra di Diego Martínez. Per quanto riguarda i Red Devils, il portiere David de Gea torna nella sua Spagna, mentre il tecnico Ole Gunnar Solskjær affronta una formazione che ha eliminato la sua ex squadra all'ultimo turno. “Ha battuto il Molde, quindi deve essere essere molto forte!", ha dichiarato.

Prossima partita: Manchester United - Granada (15 aprile)

Highlights: Rangers - Slavia Praha 0-1

L'ultima trasferta dello Slavia sul campo dell'Arsenal non si è conclusa bene, con una sconfitta per 7-0 in UEFA Champions League 2007/08: è stata la più pesante in assoluto per la squadra ceca in Europa, nonché la vittoria casalinga più ampia dei Gunners a livello continentale. I successi contro Leicester e Rangers hanno però dimostrato che l'undici di Jindřich Trpišovský sa come affrontare le squadre britanniche, mentre per Jakub Hromada questa sfida è un sogno che diventa realtà: “Tifo Arsenal fin da bambino - ha ammesso il centrocampista -. È fantastico essere arrivati fin qui in Europa League”.

Prossima partita: Slavia Praha - Arsenal (15 aprile)

Highlights: Ajax - Young Boys 3-0

"Ajax-Roma è una partita di cartello tra due grandi club”, ha dichiarato il tecnico olandese Erik ten Hag prima della nuova sfida tra le due squadre dopo quella in UEFA Champions League 2002/03. I lancieri cercano l'11esima vittoria casalinga consecutiva in UEFA Europa League (dalla fase a gironi alla finale), ma anche con Dušan Tadić in gran forma non possono aspettarsi una prova facile contro la Roma di Paulo Fonseca, ultima rappresentante italiana in Europa.

Prossima partita: Roma - Ajax (15 aprile)

Guarda la vittoria della Dinamo Zagreb contro il Villarreal nel 2010

La tripletta di Mislav Oršić contro il Tottenham ha regalato alla Dinamo un posto ai quarti, forse il risultato più importante nella storia del club a livello europeo. Il neoallenatore Damir Krznar ha dichiarato: "Sulla scia di questa vittoria, sogniamo di arrivare in semifinale". Non sarà facile, però, superare il Villarreal, che ha vinto l'unico confronto diretto tra le due squadre (nella fase a gironi 2010/11) e ha l'allenatore più esperto di tutti: Unai Emery, 88 partite in Europa League e tre trionfi con il Siviglia.

Prossima partita: Villarreal - Dinamo Zagreb (15 aprile)

Semifinali

Andata (29 aprile)

Granada (ESP) / Manchester United (ENG) - Ajax (NED) / Roma (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) / Villarreal (ESP) - Arsenal (ENG) / Slavia Praha (CZE)



Ritorno (6 maggio)

Ajax (NED) / Roma (ITA) - Granada (ESP) / Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG) / Slavia Praha (CZE) - Dinamo Zagreb (CRO) / Villarreal (ESP)

Finale

Gdańsk Stadium, Polonia: 26 maggio

