Roma ai quarti, Milan eliminato dallo United

Ajax, Arsenal, Granada, Dinamo Zagreb, Manchester United, Slavia Praha, Roma e Villarreal hanno prenotato un posto ai quarti di UEFA Europa League.

UEFA.com riassume le partite di giovedì.

Paul Pogba festeggia il gol al Milan Getty Images

Il Milan è fuori dalla UEFA Europa League. Ai quarti va il Manchester United, che vince 1-0 a San Siro grazie al gol decisivo di Paul Pogba e vince il doppio confronto con il risultato complessivo di 2-1.

La Roma batte lo Shakhtar Donetsk anche in Ucraina e si qualifica per i quarti di finale di UEFA Europa League. A Kiev i Giallorossi di Paulo Fonseca, un ex, si impongono 2-1 grazie alla doppietta di Borya Mayoral, sempre più decisivo con i suoi gol per i Giallorossi.

Tutti i risultati del ritorno degli ottavi

Shakhtar - Roma 1-2 (tot: 1-5)

Arsenal - Olympiacos 0-1 (tot: 3-2)

Dinamo Zagreb - Tottenham 3-0 dts (tot. 3-2)

Molde - Granada 2-1 (tot. 2-3)

Young Boys - Ajax 0-2 (tot.: 0-5)

Villarreal - Dynamo Kyiv 2-0 (tot.: 4-0)

AC Milan - Manchester United 0-1 (tot.: 1-2)

Rangers - Slavia Praha 0-2 (tot.: 1-3)