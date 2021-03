Un ottimo Milan riprende il Manchester United con Kjær

Un colpo di testa in pieno recupero di Simon Kjær regala al Milan un prezioso - e meritato - pareggio per 1-1 in casa del Manchester United che era passato in vantaggio in apertura di ripresa con l'ex atalantino Amad Diallo.

Il Milan si presenta all’Old Trafford in versione molto rimaneggiata: in attacco mancano Zlatan Ibrahimović, Ante Rebić e Mario Mandžukić, a centrocampo Hakan Çalhanoğlu e Ismaël Bennacer, sulla fascia sinistra Theo Hernández. Molte assenze anche in casa United: tra gli altri non ci sono David de Gea, Paul Pogba, Marcus Rashford

Nonostante le assenze il Milan gioca senza paura e crea subito buone occasioni. I Rossoneri vanno addirittura in gol due volte. Nella prima occasione Rafael Leão era partito da posizione di fuorigioco. Nella seconda. La stupenda conclusione di Frank Kessié viene vanificata da un precedente controllo con il braccio rilevato dal VAR.

Nel mezzo, una bella conclusione volante di Anthony Martial viene alzata sopra la traversa senza troppe difficoltà da Gianluigi Donnarumma. Ma è il Milan a fare la partita. Saelemaekers non riesce ad angolare il tiro da ottima posizione mentre la difesa del Manchester United riesce a chiudere bene sulle incursioni di Rade Krunić e Davide Calabria.

L'esultanza di Diallo Getty Images

L’occasione più grande capita però sui piedi del capitano del Manchester United Harry Maguire, che colpisce il palo da due passi a porta vuota sugli sviluppi di un corner dalla destra. Un errore da circoletto rosso e un sospiro di sollievo per il Milan che non avrebbe meritato di andare all’intervallo sotto di un gol.

Il gol dello United arriva però in apertura di ripresa con il nuovo entrato Amad Diallo. Il 18enne ex atalantino scatta bene sul bel passaggio verticale di Bruno Fernandes e di nuca scavalca Donnarumma. Il Milan sbanda per qualche minuto, ma poi ricomincia ad attaccare. Kessié impegna a terra Henderson, Krunić manda alto di testa da buona posizione.

Il colpo di testa del pari Getty Images

Il Milan gioca bene ma rischia ancora quando il gallese Daniel James non centra il bersaglio praticamente a porta vuota sul passaggio di Mason Greenwood. Il forcing finale del Milan sembra non portare frutti ma proprio allo scadere arriva il colpo di testa vincente di Kjær a regalare un prezioso pareggio al Milan da portare in dote tra una settimana a San Siro.

Tabellino

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka (73 Williams), Bailly, Maguire, Telles; Matic, McTominay; James (73 Shaw), Fernandes (73 Fred), Martial (45 Diallo); Greenwood.

Milan: Donnarumma; Calabria (74 Kalulu), Kjaer, Tomori, Dalot; Meïte, Kessie; Saelemaekers (69 Castillejo), Brahim Diaz (69 Tonali), Krunic; Leao