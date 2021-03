Inversione di campo per gli ottavi di finale di UEFA Europa League tra Tottenham -Dinamo Zagreb

La UEFA conferma che le gare d'andata e ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League tra GNK Dinamo e Tottenham Hotspur sono state invertite in conformità con l'Articolo 21 del regolamento della UEFA Europa League per la stagione 2020/21 e in accordo con i principi approvati dal Comitato Competizioni per Club. Le partite si disputeranno rispettivamente a Londra e Zagabria.

Le gare si giocheranno quindi come segue:

• Andata – Tottenham Hotspur - GNK Dinamo; giovedì 11 marzo 2021 (21.00CET), Londra, Tottenham Hotspur Stadium

• Ritorno – GNK Dinamo - Tottenham Hotspur, giovedì 18 marzo 2021 (18.55CET), Zagabria, Stadium Maksimir

La UEFA ringrazia GNK Dinamo e Tottenham Hotspur per la collaborazione.