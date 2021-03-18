Sorteggio quarti di finale di Europa League: chi può affrontare chi e scontri diretti
Giovedì, 18 marzo 2021
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Chi può affrontare chi nel sorteggio di venerdì per i quarti di finale di UEFA Europa League e qual è il bilancio degli scontri diretti? Ecco tutti i possibili scenari.
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Le squadre dei quarti di finale
Ajax (NED), Arsenal (ENG), Dinamo Zagreb (CRO), Granada (ESP), Manchester United (ENG), Roma (ITA), Slavia Praha (CZE), Villarreal (ESP)
Le statistiche degli scontri diretti si basano solo sulle partite ufficiali UEFA.
Ajax (NED)
Arsenal G8 V3 P3 S2 GF6 GS7
Dinamo Zagreb G8 V5 P1 S2 GF13 GS5
Granada N/A
Man. United G5 V2 P0 S3 GF3 GS7
Roma G2 V1 P1 S0 GF3 GS2
Slavia Praha G3 V0 P1 S2 GF3 GS5
Villarreal N/A
Arsenal (ENG)
Ajax G8 V2 P3 S3 GF7 GS6
Dinamo Zagreb G4 V3 P0 S1 GF9 GS3
Granada N/A
Man. United G2 V0 P0 S2 GF1 GS4
Roma G4 V2 P1 S1 GF5 GS3
Slavia Praha G2 V1 P1 S0 GF7 GS0
Villarreal G4 V2 P2 S0 GF5 GS1
Dinamo Zagreb (CRO)
Ajax G8 V2 P1 S5 GF5 GS13
Arsenal G4 V1 P0 S3 GF3 GS9
Granada N/A
Man. United G2 V0 P1 S1 GF1 GS2
Roma N/A
Slavia Praha N/A
Villarreal G2 V1 P0 S1 GF2 GS3
Granada (ESP)
Ajax N/A
Arsenal N/A
Dinamo Zagreb N/A
Man. United N/A
Roma N/A
Slavia Praha N/A
Villarreal N/A
Manchester United (ENG)
Ajax G5 V3 P0 S2 GF7 GS3
Arsenal G2 V2 P0 S0 GF5 GS1
Dinamo Zagreb G2 V1 P1 S0 GF2 GS1
Granada N/A
Roma G6 V4 P1 S1 GF13 GS4
Slavia Praha N/A
Villarreal G4 V0 P4 S0 GF0 GS0
Roma (ITA)
Ajax G2 V0 P1 S1 GF2 GS3
Arsenal G4 V1 P1 S2 GF3 GS5
Dinamo Zagreb N/A
Granada N/A
Man. United G6 V1 P1 S4 GF4 GS13
Slavia Praha G2 V1 P0 S1 GF3 GS3
Villarreal G4 V2 P0 S2 GF6 GS4
Slavia Praha (CZE)
Ajax G3 V2 P1 S0 GF5 GS3
Arsenal G2 V0 P1 S1 GF0 GS7
Dinamo Zagreb N/A
Granada N/A
Man. United N/A
Roma G2 V1 P0 S1 GF3 GS3
Villarreal G2 V0 P1 S1 GF2 GS4
Villarreal (ESP)
Ajax N/A
Arsenal G4 V0 P2 S2 GF1 GS5
Dinamo Zagreb G2 V1 P0 S1 GF3 GS2
Granada N/A
Man. United G4 V0 P4 S0 GF0 GS0
Roma G4 V2 P0 S2 GF4 GS6
Slavia Praha G2 V1 P1 S0 GF4 GS2