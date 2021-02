Tutto pronto per i sedicesimi di UEFA Europa League

Con 1.440 minuti di calcio suddivisi nelle 16 gare d'andata dei sedicesimi di finale, lo spettacolo della UEFA Europa League ricomincia giovedì 18 febbraio.

Con la finale del 2021 a Danzica sempre più vicina, da qui in poi tutte le partite saranno a eliminazione diretta con le sfide che si giocheranno in casa e in trasferta. Chi riuscirà a blindare la qualificazione già nell'andata?

Tutto pronto per la fase a eliminazione diretta di Europa League

Giovedì 18 febbraio, 18:55 CET

Wolfsberg - Tottenham

Dynamo Kyiv - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Crvena zvezda - AC Milan

Slavia Praha - Leicester

Braga - Roma

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys - Leverkusen

Olympiacos - PSV Eindhoven



Giovedì 18 febbraio, 21:00 CET

Benfica - Arsenal

Antwerp - Rangers

Salzburg - Villarreal

Molde - Hoffenheim

Granada - Napoli

Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar

LOSC Lille - Ajax

La partita della settimana: Real Sociedad - Manchester United

Cinque memorabili gol del Manchester United in Europa League

"Sembra un sorteggio di Champions League. Questa partita terrà tutti sulle spine", aveva detto il tecnico di Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, dopo aver saputo di essere stato sorteggiato contro l'allora capolista della Liga, la Real Sociedad. La formazione allenata da Imanol Alguacil, nel frattempo ha perso posizioni in classifica in campionato ma l'allerta resta sempre molto alta per un Manchester che non batte squadre spagnole da nove partite (P3 S6).

L'ex calciatore dello United, Adnan Januzaj, non vede l'ora di scendere in campo contro il suo ex club così come il suo compagno di squadra, David Silva, che in passato ha vestito la maglia dei rivali cittadini del City in numerosi derby prima del trasferimento in Spagna. Essendo l'unica ex vincitrice della UEFA Europa League ancora in corsa, lo United è la squadra che tutti vogliono battere. La Real, dal canto suo è una formazione ostica per tutti: "È una squadra straordinaria. Sarà un bel test per noi", ha ammesso Solskjær.

I punti chiave

Guarda i gol più belli dell'Europa League 2020/21

• In termini di gol non c'è molta differenza tra UEFA Europa League e UEFA Champions League dopo la fase a gironi: in Europa League sono stati segnati 3,09 gol a partita mentre in Champions League la media è stata di 3,01. I gol da distanze siderali sono stati il marchio di fabbrica di questa Europa League: guarda le straordinarie reti di Kemar Roofe, Jordi Gómez ed Harry Winks.

• Benfica-Arsenal ha il sapore delle vecchie sfide di UEFA Champions League, ma sarà un'altra occasione per Pizzi di allungare nella classifica marcatori. Il 31enne è il capocannoniere di questa edizione di UEFA Europa League con sei gol (a pari merito con Yusuf Yazıcı del LOSC), mentre il compagno di squdara Darwin Nuñez segue a ruota con cinque marcature.

• La FedEx Performance Zone ha continuato a monitorare la forma dei giocatori di UEFA Europa League anche in inverno. Leon Bailey del Leverkusen è al primo posto grazie anche ai cinque gol e due assist nella fase a gironi. Riuscirà l'esterno giamaicano a confermarsi anche contro lo Young Boys?

2003 final highlights: Porto 3-2 Celtic

• L'allenatore del Tottenham, José Mourinho, vuole mantenere il suo record di vittorie tra Coppa UEFA e UEFA Europa League; il portoghese nelle due precedenti partecipazioni alla competizione alla fine ha sempre vinto: nel 2002/03 col Porto e nel 2016/17 col Manchester United. Gli Spurs giocheranno in trasferta contro il Wolfsberg: la squadra più in basso nel ranking tra le 32 in corsa.

