UEFA Europa League: cambio di sedi

09/02: Real Sociedad - Manchester United

La UEFA conferma che la gara di andata dei sedicesimi di UEFA Europa League tra Real Sociedad de Fútbol e Manchester United FC si giocherà allo Juventus Stadium di Torino. La data della partita (18 febbraio 2021) e l'orario d'inizio (18:55CET) restano invariati.

La UEFA intende ringraziare Real Sociedad de Fútbol e Manchester United FC per la collaborazione e per il sostegno nel trovare una soluzione. Allo stesso modo ringrazia la Federcalcio italiana e la Juventus per il supporto e per aver accettato di ospitare la partita in questione.

08/02: Molde - Hoffenheim

La UEFA conferma che la gara di andata dei sedicesimi di UEFA Europa League tra Molde FK e TSG 1899 Hoffenheim si giocherà all'Estadio de la Cerámica di Vila-real. La data dell'incontro (18 febbraio 2021) e l'ora di inizio (21:00 CET) rimangono invariate.

La UEFA intende ringraziare il Molde FK e il TSG 1899 Hoffenheim per la collaborazione e per il sostegno nel trovare una soluzione. Allo stesso modo ringrazia la Federcalcio spagnola e il Villarreal CF per l'assistenza e per aver accettato di ospitare la partita in questione.