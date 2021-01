Il Milan segna sempre lontano da San Siro

Nel giorno in cui ritrova la vittoria e consolida il primato in classifica, il Milan si gode un record. E ne tiene un altro nel mirino.

Battendo 2-1 il Bologna al Dall’Ara nel primo anticipo, i Rossoneri hanno stabilito il loro primato assoluto di partite esterne consecutive con gol in Serie A: 20. Il precedente - 19 - risaliva tra il marzo 1992 e l’aprile 1993, con un certo Fabio Capello in panchina…

Non solo. Con quella in Emilia, sono sedici le trasferte consecutive nella massima serie in cui il Diavolo ha realizzato almeno due due reti: solo il Barcellona ha una serie più lunga nei principali campionati europei (Spagna, Inghilterra, Germania e Francia, oltre all’Italia) con 20 gare di fila fuori casa con almeno due gol segnali, fatta registrare tra il 2012 e il 2013.

Łukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parato un rigore di Zlatan Ibrahimović Getty Images

In occasione del gol del vantaggio della squadra di Stefano Pioli, Zlatan Ibrahimović ha fallito un calcio di rigore - il quinto in stagione - non riuscendo a realizzare il gol numero 500 in carriera: l’appuntamento è solo rimandato, presto sarà necessario aggiornare di nuovo gli almanacchi…



LE ULTIME 20 TRASFERTE IN SERIE A DEL MILAN

STAGIONE GIORNATA DATA PARTITA

2019-20 19ª 11/01/2020 Cagliari 0-2

2019-20 21ª 24/01/2020 Brescia 0-1

2019-20 23ª 09/02/2020 Inter 4-2

2019-20 25ª 22/02/2020 Fiorentina 1-1

2019-20 27ª 22/06/2020 Lecce 1-4

2019-20 29ª 01/07/2020 Spal 2-2

2019-20 30ª 04/07/2020 Lazio 0-3

2019-20 32ª 12/07/2020 Napoli 2-2

2019-20 35ª 21/07/2020 Sassuolo 1-2

2019-20 37ª 29/07/2020 Sampdoria 1-4

2020-21 2ª 27/09/2020 Crotone 2-1

2020-21 4ª 17/10/2020 Inter 1-2

2020-21 6ª 01/11/2020 Udinese 1-2

2020-21 8ª 22/11/2020 Napoli 1-3

2020-21 10ª 06/12/2020 Sampdoria 1-2

2020-21 12ª 16/12/2020 Genoa 2-2

2020-21 13ª 20/12/2020 Sassuolo 1-2

2020-21 15ª 03/01/2021 Benevento 0-2

2020-21 18ª 18/01/2021 Cagliari 0-2

2020-21 20ª 30/01/2021 Bologna 1-2