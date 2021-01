Campioni d'inverno: chi ha vinto poi lo Scudetto?

Un “pezzo” di Scudetto. Anche consistente, a giudicare dalle statistiche. Vincere il titolo di campione d’Inverno, come accaduto questo pomeriggio al Milan malgrado la netta sconfitta casalinga (0-3) contro l’Atalanta, significa avere ottime possibilità di conquistare anche quello di campione d’Italia.

Negli 88 campionati di Serie A che si sono disputati dall’introduzione del girone unico, avvenuta nel 1929/30, per 59 volte la capolista al termine del girone di andata - o una di loro - ha conquistato lo Scudetto al termine del campionato: una percentuale pari al 67%. Che si alza se si considera soltanto “l’era” dei tre punti a vittoria, dal 1994/95: nel 69% dei casi (18 campionati su 26) la squadra campione d'inverno si è poi laureata campione d’Italia.



Il Milan, che nel girone d’andata ha perso soltanto un'altra partita contro la Juventus (a fronte di tredici successi e quattro pareggi, la squadra è imbattuta in trasferta...) prima di questo pomeriggio aveva chiuso sedici volte il girone d’andata al primo posto. Di scudetti i Rossoneri ne hanno vinti complessivamente diciotto. In cinque occasioni in cui era in testa al giro di boa il Diavolo non ha vinto il titolo: nel 1963-64 (campione d'Italia il Bologna), nel 1964-65 (Inter), nel 1970-71 (Inter), 1972-73 (Juventus) e 2002-03 (Juventus). E sempre cinque volte il Milan si è aggiudicato lo Scudetto senza essere in testa alla fine del girone d’andata: 1950-51 (campione d’inverno Inter), 1961-62 (Inter), 1987-88 (Napoli), 1998-99 (Fiorentina) e 2003-04 (Roma).

Il tecnico Stefano Pioli ha traghettato il Milan al (platonico) titolo di campione d'inverno AFP via Getty Images