Infinito Ibrahimović, re dei bomber in Serie A a 39 anni?

Nessuno come Zlatan Ibrahimović. L'attaccante del Milan sta dimostrando ancora una volta di essere un autentico "highlander" e grazie alla doppietta messa a segno nel successo 2-0 ottenuto dai Rossoneri contro il Cagliari nel monday night è salito a quota 12 reti stagionali in Serie A, realizzate in appena 8 gare disputate.

A 39 anni compiuti, lo svedese è secondo nella classifica marcatori di Serie A, con una media-gol impressionante: 1,5 reti a partita. Meglio di lui, finora, ha fatto solo un altro fuoriclasse, Cristiano Ronaldo, con 15 reti in 14 gare, ma con una media-gol inferiore (1,07 a partita).

Zlatan Ibrahimović: la video-intervista

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 2020/21

1 Cristiano Ronaldo (Juventus) 15 gol in 14 partite

2 Zlatan Ibrahimović (Milan) 12 gol in 8 partite

2 Ciro Immobile (Lazio) 12 gol in 16 partite

2 Romelu Lukaku (Inter) 12 gol in 17 partite

5 Luis Muriel (Atalanta) 10 gol in 15 partite

5 João Pedro (Cagliari) 10 gol in 18 partite

7 M'Bala Nzola (Spezia) 9 gol in 13 partite

7 Lorenzo Insigne (Napoli) 9 gol in 14 partite

7 Andrea Belotti (Torino) 9 gol in 17 partite

7 Lautaro Martinez (Inter) 9 gol in 18 partite

Zlatan Ibrahimović ha conquistato la UEFA Europa League con il Manchester United nel 2017 ©Getty Images



Riuscirà lo svedese ad aggiudicarsi il titolo di re dei bomber a fine stagione, strappando così a Luca Toni lo scettro di capocannoniere più anziano nella storia della Serie A? L'attaccante campione del mondo con l'Italia nel 2006 ha stabilito l'attuale primato nella stagione 2014/15 (22 reti) con il Verona, conquistando il titolo di miglior marcatore a 38 anni.

Nel frattempo, Ibra è già entrato nella storia della Serie A: con 144 gol è il nono calciatore straniero più prolifico di tutti i tempi nella storia del massimo campionato italiano.

MIGLIORI MARCATORI STRANIERI DI TUTTI I TEMPI IN SERIE A

1 Gunnar Nordahl (SWE): 225 gol (Milan 210, Roma 15)

2 José Altafini (BRA/ITA): 216 gol (Milan 120, Napoli 71, Juventus 25)

3 Kurt Hamrin (SWE): 190 gol (Juventus 8, Padova 20, Fiorentina 150, Milan 9, Napoli 3)

4 Gabriel Batistuta (ARG): 184 gol (Fiorentina 152, Roma 30, Inter 2)

5 Luís Vinício (BRA): 155 gol (Napoli 69, Bologna 17, Bologna 68, Vicenza 1)

6 István Nyers (HUN): 153 gol (Inter 133, Roma 20)

6 Hernán Crespo (ARG): 153 gol (Parma 72, Lazio 39, Inter 27, Milan 10, Genoa 5)

8 Omar Sívori (ARG/ITA): 147 gol (Juventus 135, Napoli 12)

9 Zlatan Ibrahimović (SWE) 144 gol (Juventus 23, Inter 57, Milan 64)

10 John Hansen (DEN): 139 gol (Juventus 124, Lazio 15)

10 Julio Libonatti (ARG/ITA): 139 gol (132 Torino, 7 Genoa)