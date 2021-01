Džeko tiene la Roma al 3° posto, Napoli corsaro

Benevento-Milan ore 18.00CET





Cagliari-Napoli 1-4 (João Pedro 60'; Zieliński 25', 62', Lozano 74', Insigne 86' su rig.)

Il Napoli ritrova la vittoria in trasferta e sale al quarto posto, con una partita ancora da recuperare. Alla Sardegna Arena la squadra di Gennaro Gattuso batte con un secco 4-1 il Cagliari di Eusebio Di Francesco, che chiude in dieci uomini per l’espulsione del difensore greco Charalampos Lykogiannis: a trascinare i Partenopei ci pensa il centrocampista polacco Piotr Zieliński, autore di una doppietta.



Il Napoli sblocca il risultato dopo 25 minuti. Sponda di Andrea Petagna per Zieliński, che da fuori area batte Alessio Cragno di sinistro: 1-0 per gli ospiti. La squadra di Eusebio Di Francesco prova a reagire con Giovanni Simeone, messo in movimento da un errore in appoggio di Kostas Manolas, ma il tentativo del ‘Cholito’ termina fuori di poco.

I sardi, ancora orfani del nuovo acquisto Radja Nainggolan, trovano il pareggio nella ripresa, dopo quindici minuti. Cross dal fondo di Riccardo Sottil, João Pedro resiste al ritorno di Nikola Maksimović e insacca l’1-1: per il brasiliano è il nono centro della stagione.

L’equilibrio, però, regge due minuti. Il Napoli, infatti, si riporta avanti con una splendida rete di Zieliński, la quarta in stagione: il centrocampista polacco controlla il cross dalla destra di Giovanni Di Lorenzo e dopo un dribbling fa centro di punta.

Per il Cagliari piove sul bagnato, perché poco dopo arriva l’espulsione - per doppia ammonizione - di Lykogiannis. In superiorità numerica il Napoli fa centro altre due volte, prima con il messicano Hirving Lozano, al settimo centro in campionato, e poi con Lorenzo Insigne, che trasforma un rigore e realizza il definitivo 4-1.





Roma-Sampdoria 1-0 (Džeko 72')

La Roma ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e si conferma al terzo posto in classifica. All’Olimpico, i Giallorossi battono di misura la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri grazie a una gol nella ripresa di Edin Džeko, al settimo centro in campionato.



La squadra di Paulo Fonseca resta sul podio con due punti di vantaggio sul Napoli. La prima chance è per i Giallorossi con Lorenzo Pellegrini, ma Emil Audero si allunga e riesce a respingere. C’è lavoro anche per Pau López, che vola a deviare in angolo la conclusione dalla distanza di Antonio Candreva.

Nella ripresa la squadra di Fonseca comincia ad assediare i Blucerchiati. Džeko, su cross di Bruno Peres, manda di un soffio a lato di testa, poi con uno stacco imperioso sugli sviluppi di un angolo Chris Smalling centra la traversa.

Audero si esalta su un colpo di testa di Džeko, ma a diciotto minuti dalla fine deve capitolare. Rick Karsdorp si inserisce a destra, l’olandese crossa basso sul primo palo per il suo capitano che con un movimento da bomber di razza brucia Omar Colley e mette nel sacco. Per l’ex attaccante di Wolfsburg e Manchester City è il gol numero 85 in Serie A con la maglia della Roma.

Va vicinissimo al gol anche Henrikh Mkhitaryan, ma il portiere della Samp dice di no al talento armeno. I Giallorossi di Fonseca, comunque, hanno la meglio 1-0.