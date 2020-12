La squadra rivelazione di Europa League 2020

UEFA.com ha scelto una formazione di giovani che sono venuti alla ribalta internazionale in UEFA Europa League in questo anno solare.

Per restringere il campo abbiamo imposto i seguenti criteri:

i) 24 anni o meno;

ii) esordio in UEFA Europa League nel 2020 oppure esordio precedente ma vera e propria affermazione in questo anno.

La squadra è stata scelta dai reporter e dagli editori di UEFA.com e non intende competere con altri premi più consolidati.

Portiere

Ivan Nevistić

Ivan Nevistić, 22 anni (Rijeka)

Il giovane portiere ha giocato tutti i minuti della fase a gironi del Rijeka, facendo il più alto numero di parate della competizione (28).

Difensori

Joško Gvardiol, 18 anni (Dinamo Zagreb)

Prototipo del difensore centrale moderno, Gvardiol è stato fondamentale per questa Dinamo che ha subito una sola rete nella fase a gironi.

David Carmo, 21 anni (Braga)

Centrale alla Virgil van Dijk, Carmo ha esordito col Braga solo a gennaio ma oggi è un titolare inamovibile.

Wesley Fofana, 19 anni (Leicester)

Centrale molto rapido, Fofana è stato un ottimo acquisto delle Foxes ed è uno tra quelli sicuri di una maglia da titolare.

Sven Botman

Sven Botman, 20 anni (LOSC Lille)

Prodotto del vivaio dell'Ajax, Botman è già un pilastro di questo Lille capolista a sorpresa in Ligue 1.

Centrocampisti

Florian Wirtz, 17 anni (Leverkusen)

Il più giovane marcatore di sempre in Bundesliga prima dell'avvento di Youssoufa Moukoko, Wirtz ha segnato due gol e fatto un assist nella fase a gironi.

Takefusa Kubo, 19 anni (Villarreal)

Nazionale giapponese in prestito dal Real Madrid, Kubo viene chiamato il 'Messi giapponese'. Nella fase a gironi ha fatto un gol e tre assist.

Lovro Majer, 22 anni (Dinamo Zagreb)

Ingranaggio fondamentale nei meccanismi di una Dinamo che ha ben figurato nella fase a gironi, Majer è un giocatore tecnico, veloce, agile e col fiuto del gol.

Attaccanti

Highlights: Nice - Hapoel Beer-Sheva 1-0 

Amine Gouiri, 20 anni (Nice)

Nazionale della Francia Under 21, è venuto alla ribalta grazie ai quattro gol segnati col Nice nella fase a gironi.

Darwin Nuñez, 21 anni (Benfica)

Già nel giro della nazionale maggiore dell'Uruguay, Nuñez ha segnato cinque gol nella fase a gironi.

Donyell Malen, 21 anni (PSV)

Dopo aver dimostrato di essere un attaccante letale in Eredivisie, Malen ha realizzato cinque reti nella fase a gironi ed è entrato stabilmente nel giro della nazionale olandese.