Chi ha superato il girone di Europa League? Conosciamo le squadre dei sedicesimi

Chi è qualificato ai sedicesimi di finale?

AC Milan (ITA)

Ajax (NED)

Antwerp (BEL)

Arsenal (ENG)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Club Brugge (BEL)

Crvena zvezda (SRB)

Dinamo Zagreb (CRO)

Dynamo Kyiv (UKR)

Granada (ESP)

Hoffenheim (GER)

Krasnodar (RUS)*

Leicester City (ENG)

Leverkusen (GER)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Manchester United (ENG)*

Molde (NOR)

Napoli (ITA)

Olympiacos (GRE)*

PSV Eindhoven (NED)

Rangers (SCO)

Real Sociedad (ESP)

Roma (ITA)

Salzburg (AUT)*

Shakhtar Donetsk (UKR)*

Slavia Praha (CZE)

Tottenham (ENG)

Villarreal (ESP)

Wolfsberg (AUT)

Young Boys (SUI)

*Trasferiti dalla UEFA Champions League

Teste di serie

AC Milan (ITA)

Ranking UEFA: 54° posto

Vincitrice Gruppo H

Scorsa stagione: non partecipante alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (1972, 2002)

Ajax (NED)

Ranking UEFA: 19° posto

Trasferito dalla UEFA Champions League

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S contro Getafe)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: campione (1992)

I grandi gol dell'Arsenal in Europa League

Arsenal (ENG)

Ranking UEFA: 11° posto

Vincitrice Gruppo B

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S contro Olympiacos)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (2000, 2019)

Club Brugge (BEL)

Ranking UEFA: 43° posto

Trasferito dalla UEFA Champions League

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S contro Man. United)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1976)

Highlights: Dinamo Zagreb - CSKA Moskva 3-1 

Dinamo Zagreb (CRO)

Ranking UEFA: 38° posto

Vincitrice Gruppo K

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (1998, 2019)

Hoffenheim (GER)

Ranking UEFA: 64° posto

Vincitrice Gruppo L

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: sedicesimi di finale (2021)

Leicester City (ENG)

Ranking UEFA: 48° posto

Vincitrice Gruppo G

Scorsa stagione: non partecipante alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: sedicesimi di finale (2021)

Finale1988: La grande rimonta del Leverkusen

Leverkusen (GER)

Ranking UEFA: 23°posto

Vincitrice Gruppo C

Scorsa stagione: quarti di finale (S contro Inter)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: campione (1988)

Highlights finale 2017: Manchester United - Ajax 2-0 

Manchester United (ENG)

Ranking UEFA: 8° posto

Trasferito dalla UEFA Champions League

Scorsa stagione: semifinale (S contro Sevilla)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: campione (2017)

Napoli (ITA)

Ranking UEFA: 20° posto

Vincitrice Gruppo F

Scorsa stagione: ottavi di finale UEFA Champions League (S contro Barcellona)

Miglior piazzamento CoppaUEFA/UEFA Europa League best: vincitrice (1989)

Highlights: PSV - Omonoia 4-0 

PSV Eindhoven (NED)

Ranking UEFA: 57° posto

Vincitrice Gruppo E

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: campione (1978)

Rangers (SCO)

Ranking UEFA: 59° posto

Vincitrice Gruppo D

Scorsa stagione: ottavi di finale (S contro Leverkusen)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (2008)

Highlights finale 1991: Inter - Roma 2-1

Roma (ITA)

Ranking UEFA: 18° posto

Vincitrice Gruppo A

Scorsa stagione: ottavi di finale (S contro Sevilla)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1991)

Shakhtar (UKR)

Ranking UEFA: 17° posto

Trasferito dalla UEFA Champions League

Scorsa stagione: semifinale (S contro Inter)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: campione (2009)

Highlights: Tottenham-Antwerp 2-0 

Tottenham (ENG)

Ranking UEFA: 12° posto

Vincitrice Gruppo J

Scorsa stagione: ottavi di finale UEFA Champions League (S contro Leipzig)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: campione (1972, 1984)

Villarreal (ESP)

Ranking UEFA: 33° posto

Vincitrice Gruppo I

Scorsa stagione: non partecipante alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (2004, 2011, 2016)

Non teste di serie

Highlights: Antwerp-Tottenham 1-0 

Antwerp (BEL)

Ranking UEFA: 125° posto

Seconda classificata Gruppo J

Scorsa stagione: spareggi (S contro AZ Alkmaar)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: quarti di finale (1990)

Benfica (POR)

Ranking UEFA: 24° posto

Seconda classificata Gruppo D

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S contro Shakhtar)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1983, 2013, 2014)

Highlights: Braga-Leicester 3-3 

Braga (POR)

Ranking UEFA: 41° posto

Seconda classificata Gruppo G

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S contro Rangers)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (2011)

Crvena zvezda (SRB)

Ranking UEFA: 51° posto

Seconda classificata Gruppo L

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1979)

Dynamo Kyiv (UKR)

Ranking UEFA: 31° posto

Trasferita dalla UEFA Champions League

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinale (2019)

Highlights: PSV-Granada 1-2 

Granada (ESP)

Ranking UEFA: 81° posto

Seconda classificato Gruppo E

Scorsa stagione: non partecipante alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: stagione d'esordio

Krasnodar (RUS)

Ranking UEFA: 44° posto

Trasferito dalla UEFA Champions League

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (2017, 2019)

Highlights: Milan-LOSC 0-3 

LOSC Lille (FRA)

Ranking UEFA: 104° posto

Seconda classificata Gruppo H

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (2002, 2005, 2006, 2010)

Highlights: Maccabi Tel-Aviv - Sivasspor 1-0 

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Ranking UEFA: 70° posto

Seconda classificata Gruppo I

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione (S contro Sūduva)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League best: sedicesimi di finale (2014)

Molde (NOR)

Ranking UEFA: 117° posto

Seconda classificata Gruppo B

Scorsa stagione: spareggi (S contro Partizan)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League best: sedicesimi di finale (2016, 2021)

Olympiacos (GRE)

Ranking UEFA: 37° posto

Trasferito dalla UEFA Champions League

Scorsa stagione: ottavi di finale (S contro Wolves)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (1990, 2005, 2017, 2020)

Highlights: Napoli - Real Sociedad 1-1

Real Sociedad (ESP)

Ranking UEFA: 82° posto

Seconda classificata Gruppo F

Scorsa stagione: non partecipante alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League best: quarti di finale (1989)



Salzburg (AUT)

Ranking UEFA: 22°

Trasferito dalla UEFA Champions League

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S contro Frankfurt)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1994)

Highlights: Slavia Praha - Nice 3-2 

Slavia Praha (CZE)

Ranking UEFA: 40° posto

Seconda classificata Gruppo C

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (1996)

Wolfsberg (AUT)

Ranking UEFA: 121° posto

Seconda classificata Gruppo K

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento CoppaUEFA/UEFA Europa League: sedicesimi di finale (2021)

Young Boys (SUI)

Ranking UEFA: 49° posto

Seconda classificata Gruppo A

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior piazzamento Copp UEFA/UEFA Europa League: sedicesimi di finale (2011, 2015, 2021)