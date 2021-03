Guida alle squadre di UEFA Europa League

Le qualificate ai quarti di finale

Ajax (NED)

Arsenal (ENG)

Granada (ESP)

Dinamo Zagreb (CRO)

Manchester United (ENG)

Slavia Praha (CZE)

Roma (ITA)

Villarreal (ESP)

Ranking UEFA: 18° posto

Trasferito dalla UEFA Champions League, 4-2 LOSC (sedicesimi), 5-0 Young Boys (ottavi)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S contro Getafe)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: campione (1992)

Giocatore chiave: Dušan Tadić

Il capitano è ancora oggi il vero trascinatore di questo Ajax. Gol, assist, inserimenti, Tadić è il vero leader di questa squadra di cui fa anche l'allenatore in campo.

Highlights (2 min): Olympiacos - Arsenal 1-3

Ranking UEFA: 11° posto

Vincitrice Gruppo B, 4-3 Benfica (sedicesimi), 3-2 Olympiacos (ottavi)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S contro Olympiacos)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (2000, 2019)

Giocatore chiave: Pierre-Emerick Aubameyang

Bukayo Saka è anche lui importante, ma Aubameyang è il capitano, il leader e il giocatore a cui aggrapparsi quando si deve fare gol, soprattutto per compensare i problemi difensivi della squadra.

Ranking UEFA: 35° posto

Vincitrice Gruppo K, 4-2 Krasnodar (sedicesimi), 3-2 dts Tottenham (ottavi)

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (1998, 2019)

Giocatore chiave: Bruno Petković

Un calciatore che ha portato la nazionale croata a una nuova dimensione internazionale. Quando è al massimo della forma è letteralmente inarrestabile. Alto, possente ma incredibilmente dotato tecnicamente, Petković è bravo nel dribbling, negli inserimenti, negli assist e sa anche fare gol. Una gioia per gli occhi.

Ranking UEFA: 75° posto

Seconda classificato Gruppo E, 3-2 Napoli (finale), 3-2 Molde (ottavi)

Scorsa stagione: non partecipante alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (2021)

Giocatore chiave: Kenedy

Sarà anche in prestito, ma Kenedy sembra aver trovato una casa nel sud della Spagna. Uno dei pilastri della squadra, è un vero pericolo quando taglia dalla destra per liberare il suo sinistro.

Highlights (2 min): Man. United - Milan 1-1

Ranking UEFA: 8° posto

Trasferito dalla UEFA Champions League, 4-0 Real Sociedad (sedicesimi), 2-1 AC Milan (ottavi)

Scorsa stagione: semifinale (S contro Sevilla)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: campione (2017)

Giocatore chiave: Bruno Fernandes

Con 23 gol e 13 assist in tutte le competizioni di questa stagione, Bruno Fernandes è il cuore pulsante di questi Red Devils.

Highlights: Roma - Shakhtar Donetsk 3-0 (2 min)

Ranking UEFA: 16° posto

Vincitrice Gruppo A, 5-1 Braga (sedicesimi), 5-1 Shakhtar (ottavi)

Scorsa stagione: ottavi di finale (S contro Sevilla)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1991)

Giocatore chiave: Henrikh Mkhitaryan

L'armeno dà alla Roma creatività, energia, gol e assist. Per non parlare della sua esperienza europea (ha segnato nella finale vinta dal Manchester United nel 2017), che è sicuramente un valore aggiunto per una squadra come la Roma.

Highlights: Slavia Praha 1-1 Rangers (2 mins)

Ranking UEFA: 39° posto

Seconda classificata Gruppo C, 2-0 Leicester (sedicesimi), 3-1 Rangers (ottavi)

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (1996)

Giocatore chiave: Lukáš Provod

Motore del centrocampo dello Slavia, Provod è stato in gran forma in questa stagione e ha segnato il gol decisivo contro il Leicester nei sedicesimi.

Ranking UEFA: 27° posto

Vincitrice Gruppo I, 4-1 Salzburg (sedicesimi), 4-0 Dynamo Kyiv (ottavi)

Scorsa stagione: non partecipante alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (2004, 2011, 2016)

Giocatore chiave: Gerard Moreno

Il nazionale spagnolo è una spina nel fianco delle difese avversarie per il suo tempismo e fiuto del gol. Un avversario che tutti vorrebbero evitare.