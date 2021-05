UEFA Europa League: guida alle semifinaliste

La griglia delle semifinali

Andata (29 aprile)

Manchester United - Roma 6-2

Villarreal - Arsenal 2-1



Ritorno (6 maggio)

Roma - Manchester United

Arsenal - Villarreal

Ranking UEFA ranking: 14° posto

Finali Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1

Ultima finale giocata: S 1-2 tra andata e ritorno contro Inter (1991)

Questa stagione

Ingresso: fase a gironi

G13 V9 P2 S2 GF28 GS15

Miglior marcatore: Borja Mayoral (7)

Il cammino fino alla semifinale

Qualificazione: 5° in Serie A

Gruppo A: primo posto

Sedicesimi di finale: 5-1 Braga

Ottavi di finale: 5-1 Shakhtar

Quarti di finale: 3-2 Ajax

Džeko raggiunge i 20 gol in Europa League

Perché è il suo anno

La Roma ha veleggiato tranquilla prima della battaglia contro l'Arsenal, che ha comunque superato. La squadra sembra avere il giusto mix di qualità e ha già dimostrato di poter arrivare lontano in Europa.

Tattica

La Roma gioca con un 3-4-2-1, con Bryan Cristante a dettare il gioco dalle retrovie, due laterali molto veloci e due giocatori creativi dietro l'unica punta.

Giocatore chiave: Edin Džeko

L'attaccante bosniaco permette alla Roma di giocare in contropiede grazie alla sua abilità di alzare il baricentro della squadra. Fino a ora Edin Džeko ha segnato cinque gol, di cui quattro nella fase a eliminazione diretta, ma oltre ai gol è prezioso il suo lavoro nell'unire i reparti e creare gioco.

Ranking UEFA: 8°

Finali Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1

Ultima finale giocata: V 2-0 - Ajax (2017)

Questa stagione

Ingresso: sedicesimi di finale

G7 V5 P2 S0 GF16 GS3

Miglior marcatore: Bruno Fernandes (5)

Il cammino sino alla semifinale

Qualificazione: dalla UEFA Champions League

Sedicesimi di finale: 4-0 Real Sociedad

Ottavi di finale: 2-1 AC Milan

Quarti di finale: 4-0 Granada

Highlights: Man. United - Roma 6-2 (2 min)

Perché è il suo anno

La sconfitta nella semifinale dell'anno scorso contro il Siviglia ha fatto male a Ole Gunnar Solskjær e ai suoi giocatori. I Red Devils cercheranno dunque di non ripetere i troppi errori di quella serata, come è apparso evidente nell'andata della semifinale contro la Roma.

Tattica

Solskjær schiera normalmente un 4-2-3-1 e occasionalmente un 3-4-1-2, ma ha anche sperimentato il 4-4-2.

Giocatore chiave: Bruno Fernandes

I suoi gol e assist - rispettivamente 26 e 16 in 52 presenze - parlano da soli, ma la leadership di Bruno Fernandes è altrettanto importante per questo United.

Ranking UEFA: 10°

Finali Coppa UEFA/UEFA Europa League: 2

Ultime finali: S 1-4 - Chelsea (2019), S 0-0, 1-4 ai rigori - Galatasaray (2000)

Questa stagione

Ingresso: fase a gironi

G13 V9 P2 S2 GF33 GS13

Miglior marcatore: Nicolas Pépé (6)

Il cammino sino alla semifinale

Qualificazione: campione FA Cup

Gruppo B: primo posto

Sedicesimi di finale: 4-3 Benfica

Ottavi di finale: 3-2 Olympiacos

Quarti di finale: 5-1 Slavia Praha

Guarda lo splendido gol di Saka per l'Arsenal

Perché è il suo anno

Dopo un campionato inferiore alle aspettative, i Gunners vogliono riscattarsi in Europa. La squadra ha certamente le sue lacune, ma con la sua spiccata vocazione offensiva può sempre trovare il gol in più.

Tattica

L'approccio preferito dall'Arsenal in questa competizione è stato quello di sfruttare le fasce e crossare in area. I terzini che si sovrappongono danno ampiezza e, in generale, la squadra costruisce dal basso con pazienza.

Giocatore chiave: Alexandre Lacazette

Lacazette ha raggiunto il suo apice nelle ultime settimane, segnando gol importanti (di cui due al ritorno dei quarti contro lo Slavia) e dando un contributo prezioso a tutto campo. L'attaccante arretra spesso per prendere palla e aiuta nelle manovre.

Ranking UEFA: 23°

Finali Coppa UEFA/UEFA Europa League: 0

Miglior piazzamento: semifinali (2004, 2011, 2016)



Questa stagione

Ingresso: fase a gironi

G12 V11 P1 S0 GF27 GS8

Miglior marcatore: Gerard Moreno, Paco Alcácer (6)

Il cammino sino alla semifinale

Qualificazione: 5° in Liga

Gruppo I: primo posto

Sedicesimi di finale: 4-1 Salzburg

Ottavi di finale: 4-0 Dynamo Kyiv

Quarti di finale: 3-1 Dinamo Zagreb

Highlights: Villarreal - Arsenal 2-1 (2 min)

Perché è il suo anno

Unai Emery ha vinto la competizione tre volte e allena un club che è alla quarta semifinale. Il Villarreal ambisce tanto a vincere la coppa quanto ad andare direttamente in UEFA Champions League.

Tattica

Emery può adattarsi alle circostanze e alle occasioni, ma in questa stagione ha schierato prevalentemente un 4-3-3 che nel momento del bisogno è diventato un 4-5-1.

Giocatore chiave: Gerard Moreno

Il nazionale spagnolo è una spina nel fianco delle difese avversarie per il suo tempismo e fiuto del gol. Un avversario che tutti vorrebbero evitare.