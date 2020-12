Milan qualificato, pari Napoli, la Roma vince ancora

A un turno dal termine della fase a gironi di UEFA Europa League 2020/21, sono due le squadre italiane già qualificate ai sedicesimi.

Dopo la Roma, che ha staccato il pass per la fase a eliminazione diretta alla quarta giornata e stasera ha vinto 3-1 nella sfida interna contro lo Young Boys, il Milan supera 4-2 in casa il Celtic e si unisce ai Giallorossi, mentre il Napoli pareggia 1-1 in casa dell'AZ Alkmaar e si giocherà il passaggio del turno all'ultima giornata.

UEFA.com riepiloga quello che è successo giovedì in UEFA Europa League.

Dopo una partenza da incubo, il Milan rimonta e batte il Celtic staccando il biglietto per i sedicesimi di finale di UEFA Europa League con un turno di anticipo grazie ai gol di Hakan Çalhanoğlu, Samu Castillejo, Jens Petter Hauge e Brahim Díaz.

Clicca qui per leggere il report completo della partita

Un altro piccolo passo verso la qualificazione ai sedicesimi per il Napoli, che esce indenne dall'AZ Stadion di Alkmaar dopo avere accarezzato per un'ora la vittoria e il passaggio del turno. Al vantaggio iniziale di Dries Mertens ha risposto nella ripresa Bruno Martins Indi per un pareggio che conferma gli azzurri al primo posto in classifica nel Gruppo F, ma tiene ancora vive le speranze di qualificazione degli avversari di serata.

Clicca qui per il report completo della partita.

La Roma conquista la quarta vittoria in UEFA Europa League e blinda il primato nel Gruppo A. Allo Stadio Olimpico, contro lo Young Boys, la squadra di Paulo Fonseca va sotto ma ha la meglio 3-1 in rimonta grazie ai gol di Borja Mayoral, del promettente Riccardo Calafiori e di Edin Džeko.

Clicca qui per il report completo della partita



Tutti i risultati della serata

Gruppo A: Roma - Young Boys 3-1, CFR Cluj - CSKA Sofia 0-0

Gruppo B: Arsenal - Rapid Wien 4-1, Molde - Dundalk 3-1

Gruppo C: Slavia Praha - Hapoel Beer-Sheva 3-0, Nice - Leverkusen 2-3

Gruppo D: Benfica - Lech Poznań 4-0, Rangers - Standard Liège 3-2

Gruppo E: Granada - PSV Eindhoven 0-1 , Omonoia - PAOK 2-1

Gruppo F: AZ Alkmaar - Napoli 1-1, Real Sociedad - Rijeka 2-2

Gruppo G: AEK Athens - Braga 2-4, Zorya Luhansk - Leicester 1-0

Gruppo H: AC Milan - Celtic 4-2, LOSC Lille - Sparta Praha 2-1

Gruppo I: Qarabağ - Maccabi Tel-Aviv 1-1, Sivasspor - Villarreal 0-1

Gruppo J: LASK - Tottenham 3-3, Royal Antwerp - Ludogorets 3-1

Gruppo K: CSKA Moskva - Wolfsberg 0-1, Feyenoord - Dinamo Zagreb 0-2

Gruppo L: Gent - Slovan Liberec 1-2 , Crvena zvezda - Hoffenheim 0-0