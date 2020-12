Preparati per la UEFA Europa League

Quattro squadre sono già qualificate e molte altre prenoteranno un post ai sedicesimi nella quinta giornata; I nuovi arrivati del Granada saranno tra questi? E Kemar Roofe riuscirà a segnare nuovamente una gran rete?

Con 2160 minuti di calcio a serata, ecco le anticipazioni sulle sfide più interessanti del 3 dicembre.

Gruppo A: Roma - Young Boys (21:00 CET), CFR Cluj - CSKA Sofia (21:00 CET)

Gruppo B: Arsenal - Rapid Wien (21:00 CET), Molde - Dundalk (21:00 CET)

Gruppo C: Slavia Praha - Hapoel Beer-Sheva (21:00 CET), Nice - Leverkusen (21:00 CET)

Gruppo D: Benfica - Lech Poznań (21:00 CET), Rangers - Standard Liège (21:00 CET)

Gruppo E: Granada - PSV Eindhoven (21:00 CET), Omonoia vs PAOK (21:00 CET)

Gruppo F: AZ Alkmaar - Napoli (21:00 CET), Real Sociedad - Rijeka (21:00 CET)

Gruppo G: AEK Athens - Braga (18:55 CET), Zorya Luhansk - Leicester (18:55 CET)

Gruppo H: AC Milan - Celtic (18:55 CET), LOSC Lille - Sparta Praha (18:55 CET)

Gruppo I: Qarabağ - Maccabi Tel-Aviv (18:55 CET), Sivasspor - Villarreal (18:55 CET)

Gruppo J: LASK - Tottenham (18:55 CET), Royal Antwerp - Ludogorets (18:55 CET)

Gruppo K: CSKA Moskva - Wolfsberg (18:55 CET), Feyenoord - Dinamo Zagreb (18:55 CET)

Gruppo L: Gent - Slovan Liberec (18:55 CET), Crvena zvezda - Hoffenheim (18:55 CET)

Partita della settimana: Granada - PSV Eindhoven

Highlights: PSV 1-2 Granada



Il Granada ha annunciato il suo arrivo sulla scena europea con una vittoria per 2-1 in casa del PSV alla prima giornata. Settima in Spagna la scorsa stagione, la squadra di Diego Martínez si sta godendo la sua prima avventura europea, ed è a un punto da continuare l'avventura. Il tecnico ha detto: "Dieci punti sono buoni, ma abbiamo due partite molto difficili [rimanenti] e ci divertiremo. Per il Granada, ogni partita a questo livello è qualcosa di nuovo da assaporare".

I campioni d'Europa del 1988 sperano di raffreddare l'entusiasmo dei nuovi arrivati. La squadra di Roger Schmidt è andata sotto 2-0 e ha battuto il PAOK 3-2 nell'ultima gara. "Ad essere onesti, l'allenatore era piuttosto arrabbiato a metà tempo", ha ammesso l'attaccante Donyell Malen. Sarà un po' più allegro a Granada?

Altri spunti

Highlights: Standard Liège 0-2 Rangers

• Kemar Roofe dei Rangers ha segnato da metà campo quando la sua squadra ha affrontato lo Standard Liegi alla prima giornata, e ha lasciato il segno con un altro fantastico gol quando la squadra di Glasgow ha pareggiato 2-2 con il Benfica l'ultima volta fuori casa.

• Gareth Bale ha esordito per la prima volta nella sua seconda esperienza con il Tottenham quando gli Spurs hanno giocato contro il LASK alla prima giornata. Carlos Vinícius ha segnato i suoi primi gol con gli Spurs nella vittoria per 4-0 contro il Ludogorets l'ultima volta fuori casa; è ora il turno di Bale di segnare il suo primo gol in UEFA Europa League da quando è tornato dal Real Madrid?

Highlights: Milan 0-3 LOSC

• Yusuf Yazıcı del LOSC rimane il giocatore più in forma in UEFA Europa League stando alla FedEx Performance Zone, oltre ad essere il capocannoniere a quota sei gol. Curiosità: il 23enne attaccante è il primo giocatore a realizzare due triplette in trasferta in una sola stagione in una delle principali competizioni UEFA per club.

• Munas Dabbur può diventare il miglior marcatore di sempre dei gironi di UEFA Europa League con il suo Hoffenheim che fa visita alla Crvena zvezda. Con 18 reti – tra cui 4 in questa edizione – l'attaccante israeliano è alla pari con Artiz Aduritz in cima alla classifica.

• Il Villarreal ha bisogno di un gol per superare il Salzburg e diventare la squadra che ha segnato più gol di sempre nella fase a gironi di UEFA Europa League . Se eviteranno la sconfitta sul campo del Sivasspor, il Sottomarino Giallo si assicurerà anche di qualificarsi per la decima volta su dieci dai gironi di Coppa UEFA ed Europa League.

