Preparati per la UEFA Europa League

Con 2.160 minuti di calcio giocato a giornata, preparati a immergerti nello spettacolo della UEFA Europa League.

Grandi gol della seconda giornata di Europa League

Gruppo A: Roma - CFR Cluj (18:55 CET), Young Boys - CSKA-Sofia (21:00 CET)

Gruppo B: Rapid Wien - Dundalk (18:55 CET), Arsenal - Molde (21:00 CET)

Gruppo C: Slavia Praha - Nice (18:55 CET), Hapoel Beer-Sheva - Leverkusen (18:55 CET)

Gruppo D: Benfica - Rangers (18:55 CET), Lech Poznań - Standard Liège (18:55 CET)

Gruppo E: PAOK - PSV Eindhoven (18:55 CET), Omonoia - Granada (18:55 CET)

Gruppo F: Real Sociedad - AZ Alkmaar (18:55 CET), Rijeka - Napoli (18:55 CET)

Gruppo G: Leicester - Braga (21:00 CET), Zorya Luhansk - AEK Athens (21:00 CET)

Gruppo H: Celtic - Sparta Praha (21:00 CET), AC Milan - LOSC Lille (21:00 CET)

Gruppo I: Sivasspor - Qarabağ (18:55 CET), Villarreal - Maccabi Tel-Aviv (21:00 CET)

Gruppo J: Ludogorets - Tottenham (18:55 CET), Royal Antwerp - LASK (21:00 CET)

Gruppo K: Dinamo Zagreb - Wolfsberg (21:00 CET), Feyenoord - CSKA Moskva (21:00 CET)

Gruppo L: Crvena zvezda - Gent (21:00 CET), Hoffenheim - Slovan Liberec (21:00 CET)

LA PARTITA DELLA SETTIMANA: Benfica - Rangers

Highlights: Rangers - Lech 1-0

I ragazzi di Steven Gerrard sono imbattuti da 17 partite, ma il Benfica potrebbe rivelarsi un avversario molto ostico: prima della pesante sconfitta di domenica, infatti, aveva vinto le ultime sette gare.

Il terzino del Lech, Tymoteusz Puchacz, ha affrontato entrambe le squadre e sa chi parte favorito tra le due: "I Rangers non sono forti come il Benfica e non hanno la loro qualità". Nell'ultima partita, Alfredo Morelos ha eguagliato il record di gol europei segnato da Ally McCoist coi Rangers, e già alla prossima potrebbe stabilire un nuovo record per il club.



Le statistiche più interessanti

• Edin Džeko potrebbe giocare la sua 100esima partita in competizioni UEFA per club nella sfida interna della sua Roma contro il CFR Cluj. Il 34enne è stato usato col contagocce in stagione ma dopo lo 0-0 di giovedì scorso col CSKA, l'attaccante bosniaco entrare a partita in corso stasera. Anche in questa stagione Džeko è tra gli attaccanti più temuti, e il suo bilancio in Europa conferma il suo status di top player: 99 partite, 41 gol e 24 assist.

Guarda il gol di Jordi Gómez da 59 metri

• Segnare dalla propria metà campo è diventata una moda in questa stagione. Kemar Roofe dei Rangers nella prima giornata ha segnato da 50 metri, stabilendo un record di UEFA Europa League che però ha resistito appena sette giorni prima della rete di Jordi Gómez dell'Omonoia da 59 metri. Chi sarà il prossimo?

• In questa stagione sono già state segnate quattro triplette (tutte in trasferta), due in meno dell'intera passata stagione. Tra i giocatori ad aver segnato tre gol nel 2020/21 c'è Elvis Manu, che però è entrato anche in una curiosa statistica dato che tra i 70 calciatori ad essersi portati il pallone a casa, l'attaccante del Ludogorets è stato l'unico ad aver perso la propria partita (contro il LASK).

• L'intesa tra Harry Kane e Heung-Min Son diventa sempre più affiatata in questa stagione. I due in Premier League hanno segnato sempre almeno un gol a partita anche se in UEFA Europa League non sono ancora riusciti a esprimersi al meglio. Dopo la sconfitta a sorpresa con l'Antwerp, gli Spurs proveranno a riscattarsi nel miglior modo possibile contro il Ludogorets.

• Guarda i risultati, le classifiche e le statistiche.