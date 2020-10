Preparatevi per l'inizio della UEFA Europa League

Con 48 squadre, 24 partite e 12 gironi, la fase a gironi di UEFA prevede 2.160 minuti di calcio a giornata.

In vista della prima giornata, abbiamo dato un'occhiata alle varie squadre dove non mancano grandi nomi, tradizione e squadre vincitrici dei rispettivi campionati come in UEFA Champions League.

LA PARTITA DELLA SETTIMANA: Celtic - AC Milan

L'allenatore del Celtic, Neil Lennon, in un contrasto con Andrea Pirlo dell'AC Milan nel 2007 AFP via Getty Images

Questa prima sfida del Gruppo H contrappone due big del calcio dalla grande tradizione europea: i giganti del Glasgow affronteranno per l'11esima volta i sette volte campioni dell'AC Milan. Il tecnico degli scozzesi, Neil Lennon, sa per esperienza che sarà dura contro il Milan dato che ha affrontato quattro volte i rossoneri da giocatore e due da allenatore, senza mai riuscire a vincere una sola partita: P2 S4.

Stefano Pioli potrebbe dare una maglia da titolare a Zlatan Ibrahimović, e nonostante il bilancio complessivo del Celtic contro il Milan (V1 P3 S6), Lennon è fiducioso: "Sono il Milan e quel nome ha un grande peso nel calcio mondiale, al di là del calcio europeo. I nostri giocatori non vedono l'ora di affrontarli e poter dare il massimo. Speriamo di riuscire a sfruttare il fattore campo".

Le statistiche più interessanti

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Zlatan Ibrahimović: guarda lo svedese in azione

• Ibrahimović inizierà la giornata con 57 gol nelle competizioni UEFA, e col 13esimo posto nella classifica generale. Con due gol raggiungerebbe Henrik Larsson (capocannoniere svedese di sempre nelle competizioni UEFA) e Thierry Henry. Il 39enne ha avuto una carriera straordinaria, ma l'unica competizione europea vinta da lui è la Supercoppa UEFA del 2009 da giocatore del Barcellona, dato che per infortunio ha saltato la finale di UEFA Europa League vinta dal suo Manchester United nel 2017.

• Le due squadre di Londra, Arsenal e Tottenham, affronteranno una formazione austriaca nella prima giornata: i Gunners in trasferta col Rapid Wien mentre gli Spurs in casa contro il LASK. Secondo il ranking UEFA per club, l'Arsenal è la squadra più in alto in classifica della fase a gironi di questa edizione; con un coefficiente di 91,000, in questo momento l'Arsenal è all'11° posto delle classifiche europee, mentre il Tottenham con 85,000 è al 14°.

• A 73 anni, il tecnico del Feyenoord, Dick Advocaat, potrebbe diventare l'allenatore più anziano a vincere una competizione UEFA per club se la sua squadra dovesse arrivare in fondo e vincere la finale di Danzica. Tuttavia il suo record potrebbe durare poco se la Dynamo Kiev del 75enne Mircea Lucescu vincesse la UEFA Champions League. L'attuale detentore di questo particolare primato è Raymond Goethals, che a 71 anni ha vinto la UEFA Champions League 1992/93 col Marsiglia.

• Il Granada farà visita al PSV Eindhoven con un invidiabile record di vittorie nelle competizioni UEFA. Settimo in Spagna nella passata Liga, i ragazzi di Diego Martìnez sono alla loro stagione d'esordio in Europa e hanno vinto tutte e tre le sfide della fase di qualificazione eliminando una squadra albanese, una georgiana e infine il Malmö.

