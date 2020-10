Confermate le fasce del sorteggio per la fase a gironi di Europa League

Le fasce per il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League sono state confermate dopo la conclusione degli spareggi. Il sorteggio, in diretta streaming su UEFA.com, inizia alle 13.00 CET.

Fascia 1

91,000 Arsenal (ENG)

85,000 Tottenham Hotspur (ENG)

80,000 Roma (ITA)

77,000 Napoli (ITA)

70,000 Benfica (POR)

61,000 Leverkusen (GER)

56,000 Villarreal (ESP)

44,000 CSKA Moskva (RUS)

41,000 Braga (POR)

39,500 Gent (BEL)

37,000 PSV Eindhoven (NED)

34,000 Celtic (SCO)

Fascia 2

33,500 Dinamo Zagreb (CRO)

30,500 Sparta Praha (CZE)

27,500 Slavia Praha (CZE)

26,000 Ludogorets (BUL)

25,500 Young Boys (SUI)

22,750 Crvena zvezda (SRB)

22,000 Rapid Wien (AUT)

22,000 Leicester (ENG)

21,000 Qarabağ (AZE)

21,000 PAOK (GRE)

20,500 Standard Liège (BEL)

20,456 Real Sociedad (ESP)

Fascia 3

20,456 Granada (ESP)

19,000 AC Milan (ITA)

18,500 AZ Alkmaar (NED)

17,000 Feyenoord (NED)

16,500 AEK Athens (GRE)

16,500 Maccabi Tel-Aviv (ISR)

16,250 Rangers (SCO)

15,000 Molde (NOR)

14,956 Hoffenheim (GER)

14,000 LASK (AUT)

14,000 Hapoel Beer-Sheva (ISR)

12,500 CFR Cluj (ROU)



12,500 Zorya Luhansk (UKR)

11,849 LOSC (FRA)

11,849 Nice (FRA)

11,000 Rijeka (CRO)

8,500 Dundalk (IRL)

8,000 Slovan Liberec (CZE)

7,580 Royal Antwerp (BEL)

7,000 Lech Poznań (POL)

6,720 Sivasspor (TUR)

6,585 Wolfsberg (AUT)

5,350 Omonoia (CYP)

3,475 CSKA-Sofia (BUL)

Quali sono le squadre abbinate?

Per garantire che le squadre abbinate dello stesso paese abbiano orari di inizio diversi, ove possibile, i 12 gruppi saranno distinti per colore: i gruppi da A a F saranno rossi e i gruppi da G a L saranno blu. Quando una squadra abbinata viene estratta, ad esempio, in uno dei gruppi rossi, l'altra squadra abbinata - una volta sorteggiata - verrà automaticamente assegnata a uno dei gruppi blu. Gli abbinamenti sono i seguenti:

A Arsenal e Tottenham

B Napoli e AC Milan

C Benfica e Braga

D Leverkusen e Hoffenheim

E Villarreal e Real Sociedad

F Gent e Standard Liège

G PSV Eindhoven e Feyenoord

H Celtic e Rangers

I Dinamo e Rijeka

J Sparta Praha e Slavia Praha

K Ludogorets e CSKA-Sofia

L Rapid Wien e LASK

M PAOK e AEK Athens

N Maccabi Tel-Aviv e Hapoel Beer-Sheva

O LOSC Lille e Nice