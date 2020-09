Sorteggio fase a gironi di Europa League: guida completa

Quando e dove si svolge il sorteggio?

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League 2020/21 si svolgerà venerdì 2 ottobre alle 13:00 (CET) presso la Casa del Calcio Europeo di (Svizzera) e sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com.

Chi partecipa al sorteggio?

ESP (2): Villarreal, Real Sociedad

ENG (2): Leicester, Arsenal

ITA (2): Napoli, Roma

GER (2): Leverkusen, Hoffenheim

FRA (2): LOSC Lille, Nice

POR (2): Braga, Benfica***

NED (2): Feyenoord, AZ Alkmaar***

AUT (2): Wolfsberg, Rapid Wien***

RUS (1): CSKA Moskva

BEL (1): Royal Antwerp, Gent

UKR (1): Zorya Luhansk

TUR (1): Sivasspor

CZE (1): Sparta Praha

CYP (1): Omonoia

NOR (1): Molde

18 squadre entrano direttamente in gara a questo turno

* 21 vincitrici degli spareggi

** 6 squadre eliminate agli spareggi di UEFA Champions League

*** 3 squadre eliminate al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League (percorso Piazzate)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i 10 gol più belli della UEFA Europa League 2019/20

Quali sono le fasce?

Le quattro fasce sono definite in base ai coefficienti dei club:

91.000 Arsenal (ENG)

80.000 Roma (ITA)

77.000 Napoli (ITA)

70.000 Benfica (POR)

61.000 Leverkusen (GER)

56.000 Villarreal (ESP)

44.000 CSKA Moskva (RUS)

41.000 Braga (POR)

39.500 Gent (BEL)

30.500 Sparta Praha (CZE)

22.000 Rapid Wien (AUT)

22.000 Leicester (ENG)

20.456 Real Sociedad (ESP)

18.500 AZ (NED)

17.000 Feyenoord (NED)

15.000 Molde (NOR)

14.956 Hoffenheim (GER)

12.500 Zorya Luhansk (UKR)

11.849 LOSC (FRA)

11.849 Nice (FRA)

7.580 Royal Antwerp (BEL)

6.720 Sivasspor (TUR)

6.585 Wolfsberg (AUT)

5.350 Omonoia (CYP)

I coefficienti sono determinati dalla somma dei punti conquistati nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della rispettiva federazione nello stesso periodo (prevale il più alto).



Come funziona il sorteggio?

Prima del sorteggio, le 48 squadre vengono suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

Alcune squadre saranno abbinate?

Se una federazione ha due o più rappresentanti, i club possono essere abbinati in modo da giocare in orari diversi (18.55 e 21:00) per non sovrapporsi in TV.

Se ad esempio una squadra abbinata viene sorteggiata nel gruppo A, B, C, D, E o F, l'altra squadra abbinata (una volta estratta) sarà automaticamente assegnata al primo girone disponibile tra G, H, I, J, K e L.

Gli abbinamenti saranno annunciati prima del sorteggio.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I sei trionfi storici del Siviglia

Giocatore della stagione di UEFA Europa League

Durante la cerimonia verrà anche consegnato il premio al miglior giocatore della stagione 2019/20 di UEFA Europa League.I candidati sono: Éver Banega, Bruno Fernandes e Romelu Lukaku.

Calendario

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma definitiva della UEFA.