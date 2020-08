Lukaku in vetta alla FedEx Performance Zone

Romelu Lukaku ha concluso la stagione in vetta alla FedEx Performace Zone avendo segnato in otto partite europee consecutive. Ai due gol in UEFA Champions League sono seguiti sette gol in sei presenze in UEFA Europa League nel cammino dell'Inter fino in finale.

La sosta di tre mesi non rallentato la marcia di Lukaku, che ha continuato a terrorizzare le difese in Serie A e in UEFA Europa League. L’attaccante ha totalizzato 34 gol fra tutte le competizioni, eguagliando Ronaldo alla prima stagione in nerazzurro (1997/98).

I suoi gol e il finale in crescendo in UEFA Europa League hanno permesso a Lukaku di scavalcare Bruno Fernandes del Manchester United in vetta alla classifica di FedEx Performance Zone: una piccola consolazione dopo una stagione magnifica che si è però conclusa con una sconfitta.