Come è stata vinta (e persa) la finale di Europa League

Il Siviglia ha vinto la sua quarta UEFA Europa League grazie a una conclusione di Diego Carlos deviata nella propria porta da Romelu Lukaku al 74', battendo l'Inter per 3-2 a Colonia.

Joseph Walker e Paolo Menicucci, corrispondenti di UEFA.com del Siviglia e dell'Inter, esaminano i fattori che hanno deciso la partita.

Come è stata vinta la partita, di Joseph Walker

Formazione azzeccata da Lopetegui

La partenza da titolare di Luuk de Jong ha destato qualche perplessità, ma l'olandese ha ripagato abbondantemente la fiducia del mister con due colpi di testa imparabili. Più dei suoi colpi di testa, però, è stato utile il suo gioco di sponda, che ha consentito a Lucas Ocampos e Suso di entrare in partita e di avere la meglio su un veterano come Diego Godín.



Il nome del Siviglia viene inciso sulla coppa UEFA via Getty Images

Il fattore Bounou

Non è stata una stagione facile per il portiere marocchino, secondo di Tomáš Vaclík fino all'infortunio di quest'ultimo il mese scorso. Ma Bounou è salito in cattedra proprio nel momento giusto, parando un rigore ai quarti contro i Wolves e meritando il titolo di migliore in campo in semifinale contro il Manchester United.

Il suo intervento più decisivo, però, è stato quello su Romelu Lukaku quando la finale era ancora sul 2-2 e tutti pensavano che il belga avrebbe segnato. Qualche minuto dopo, Diego Carlos ha firmato il 3-2.

Come è stata persa la partita, di Paolo Menicucci

Serata libera nel momento sbagliato

Il rimorso dell'Inter al 90' Getty Images

Alla vigilia della partita, Antonio Conte aveva detto che la sua squadra non doveva avere rimpianti dopo il triplice fischio. Non sono sicuro che sia così, perché i nerazzurri hanno dato tutto ma non hanno giocato come nei turni precedenti, perdendo la battaglia a centrocampo e dimostrandosi meno pericolosi del solito in avanti con Lukaku e Lautaro Martínez. Le partite vengono decise dagli episodi, e in finale capita spesso, ma il Siviglia ha meritato di vincere.

I gol che non ti aspetti

L'Inter, che di solito domina sulle palle alte in difesa con Diego Godín, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, è stata sorprendentemente battuta da due colpi di testa nel primo tempo. I nerazzurri avevano subito appena un gol nelle sette partite precedenti ma ne hanno incassati tre quando contava di più. La sfortunata deviazione di Lukaku su Diego Carlos ha ribadito che non era serata.