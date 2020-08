Europa League: sono queste le gare della stagione?

Forse la UEFA Europa League non avrà l'appeal universale della UEFA Champions League, ma quando si tratta di grandi gol e di emozioni, non è seconda a nessuno.

In attesa della finale di Colonia, ecco una selezione delle gare più emozionanti e spettacolari dell'edizione 2019/20.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: APOEL - Dudelange 3-4

19/09/2019, fase a gironi giornata 1

Dopo aver già impensierito il Milan nel 2018/19, i lussemburghesi centrano il colpo grosso: avanti 2-0, subiscono tre gol in quattro minuti e l'APOEL sembra aver ribaltato il risultato. Ma Dominik Stolz pareggia e Danel Sinani firma il 4-3 finale. Emozioni infinite.

Il momento imperdibile: il gol-partita di Sinani, con il pallone che si insacca dopo aver baciato il palo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Arsenal - Vitória SC 3-2

24/10/2019, fase a gironi giornata 3

L'Arsenal è sotto 2-1 fino al 75', quando entra il neo-acquisto Nicolas Pepe. Il francese pareggia su punizione e in pieno recupero si ripete sempre su calcio da fermo, regalando il successo ai Gunners.

Il momento imperdibile: la seconda punizione di Pepe, con la palla che si insacca nel sette.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: LASK - PSV 4-1

07/11/2019, fase a gironi giornata 4

Rimonta spettacolare della formazione austriaca, che nella ripresa annichilisce il malcapitato PSV grazie a una prestazione scintillante.

Il momento imperdibile: il colpo di testa del brasiliano Klauss per il momentaneo 3-1

Malmö - Dynamo Kyiv 4-3

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Malmö - Dynamo Kyiv 4-3

28/11/2019, fase a gironi giornata 5

Una girandola di emozioni: Dynamo Kyiv avanti all'intervallo, Malmö avanti 3-2 al quarto d'ora della ripresa, pareggio degli ucraini, ridotti in dieci, che resiste fino al 96'. Poi il veterano Markus Rosenberg firma il gol-partita che regala agli svedesi il primato nel girone ed elimina la Dynamo.

Il momento imperdibile: Il delizioso gol partita di Rosenberg

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Porto - Feyenoord 3-2

12/12/2019, fase a gironi giornata 6

Discorso qualificazione ancora apertissimo nel Gruppo G all'ultima giornata e la sfida in Portogallo si accende subito. Nei primi 34 minuti si segnano cinque gol: 2-0, poi 2-2 e infine Tiquinho Soares sigla il 3-2 per i padroni di casa. Il Feyenoord spingerà fino al fischio finale, ma il risultato non cambierà più.

Il momento imperdibile: lo scivolone di Jesús Corona nella ripresa, con il pallone che si stampa sul palo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Istanbul Başakşehir - Sporting CP 4-1

27/02/2020, ritorno sedicesimi di finale

Edin Višća firma il gol che prolunga la sfida ai supplemantari al 92' e non pago, si ripete al 119' firmando la rete che permette alla formazione turca di approdare agli ottavi a spese dello Sporting.

Il momento imperdibile: Isca sul dischetto che trasforma con freddezza il rigore decisivo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Shakhtar Donetsk - Basel 4-1

11/08/2020, quarti di finale

I campioni d'Ucraina offrono una prestazione senza sbavature a Gelsenkirchen. I gol di Júnior Moraes, Taison, Alan Patrick (su rigore) e Dodô suggellano il rotondo successo. "Abbiamo giocato una partita fantastica", il commento del tecnico dello Shakhtar Luís Castro a fine gara.

Il momento indimenticabile: Lo scatto di Dodô e il suo rasoterra che completa il poker.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Inter - Shakhtar 5-0

17/08/2020, semifinali

L'Inter mostra i muscoli e si regala la finale con una prova di autorità. Due gol di Lautaro Martínez, inframezzati da quello di Danilo D'Ambrosio, frastornano lo Shakhtar, poi nel finale Romelu Lukaku firma la doppietta che manda definitivamente al tappeto gli ucraini, andando a segno per la decima gara di fila in UEFA Europa League.

Il momento indimenticabile: il secondo gol di Lukaku, un mix di velocità, potenza e precisione.