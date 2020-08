FedEx e Lothar Matthäus consegnano il trofeo della UEFA Europa League

Lothar Matthäus, leggenda del calcio tedesco, si unirà a FedEx, fornitore della logistica e sponsor ufficiale della UEFA Europa League, per consegnare il trofeo della UEFA Europa League allo Stadion Köln in vista della finale tra Inter e Siviglia.

L'ex centrocampista, 150 presenze in nazionale tra il 1980 e il 2000, ha vinto gli Europei UEFA del 1980 e i Mondiali FIFA del 1990 con la Germania Ovest, e ha sollevato la Coppa UEFA con l'Inter (1990/91) e il Bayern Monaco (1995/96).

FedEx consegna il trofeo della UEFA Europa League

"Tantissimi grandi campioni hanno tenuto in mano questo trofeo iconico - ha detto il 59enne -. Ho avuto la fortuna di averlo sollevato due volte da calciatore. E' un piacere portare il trofeo alla finale di Colonia e non vedo l'ora di scoprire quale squadra entrerà a far parte della storia di questa competizione".