Siviglia -Inter: dove vederla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Siviglia affronterà l'Inter venerdì 21 agosto alle 21:00 CET a Colonia in finale di UEFA Europa League. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie delle squadre, interviste e analisi degli esperti.



Probabili formazioni

Siviglia: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos

In dubbio: Ocampos (non specificato)

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Martínez, Lukaku

Indisponibili: Vecino (ginocchio), Sánchez (coscia)

Le squadre

Siviglia (ESP)

Ranking UEFA: 8°

Campionato: 4° (ultima partita 19 luglio)

Ultime cinque partite (la più recente per prima): VVVVP

Come è arrivata in finale: prima Gruppo A, 1-1 CFR Cluj (gol in trasferta, sedicesimi), 2-0 Roma (ottavi), 1-0 Wolves (quarti), 2-1 Manchester United (semifinale)

Passata stagione: ottavi di finale (sconfitta contro Slavia Praha, dts)

Bilancio finali: P5 V5 S0 (la più recente: 2015/16, vittoria sul Liverpool)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16)

Inter (ITA)

Ranking UEFA: 33°

Campionato: 2° (ultima partita 1° agosto)

Ultime cinque partite: VVVVV

Come è arrivata in finale: fase a gironi UEFA Champions League, 4-1 Ludogorets (sedicesimi), 2-0 Getafe (ottavi), 2-1 Leverkusen (quarti), 5-0 Shakhtar (semifinale)

Passata stagione: ottavi di finale (sconfitta contro Eintracht Frankfurt)

Bilancio in finale: P4 V3 S1 (la più recente: vittoria 1997/98 contro Lazio)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1990/91, 1993/94, 1997/98)

Precedenti

Le due squadre non si sono mai affrontate in competizioni UEFA.

Siviglia contro avversari italiani

P13 V6 P2 S5 GF13 GS10

Inter contro avversari spagnoli

P43 V14 P11 S18 GF47 GS53

Come si stanno preparando le squadre

il Siviglia non perde da 20 partite in tutte le competizioni e ne ha vinte otto nelle ultime nove, entrando in forma nel momento giusto della stagione. Gli spagnoli sono stati bravi ad arginare un'ottima Roma agli ottavi, poi pazienti e astuti nei quarti rispettivamente contro Wolves e Manchester United. L'esperienza nella competizione dà un vantaggio in più a questa squadra che sa bene come portare a termine un lavoro.

Joe Walker, reporter Siviglia

Più è alta l'asticella, più l'Inter salta in alto. La difesa è solida come una roccia (un solo gol subito nelle ultime otto partite), lo spirito di squadra è quello giusto e l'attacco segna a raffica. Romelu Lukaku va in gol da dieci gare consecutive di UEFA Europa League (record), mentre Lautaro Martínez è tornato alla massima condizione contro lo Shakhtar. Sarà dura battere la squadra di Antonio Conte.

Paolo Menicucci, reporter Inter

Tattiche

Julen Lopetegui schiera la sua squadra con un 4-3-3 che può passare rapidamente al 4-5-1 in fase di non possesso. Il tecnico predilige giocare con intensità, pressare alto e infastidire chi prova a impostare l'azione da dietro. In avanti occhio ai terzini offensivi Jesús Navas e Sergio Reguilón, mentre sulla mediana è Éver Banega a tenere le redini del centrocampo.

Joe Walker, reporter Siviglia

In Italia si dice spesso: 'Squadra che vince non si cambia'. Antonio Conte segue esattamente questo principio e confermerà in finale lo stesso 11 titolare delle ultime tre partite. Il suo 3-5-2 prevede due attaccanti supportati da due centrocampisti dinamici, un costruttore di gioco (Marcelo Brozović) e due esterni offensivi. La manovra parte dalla difesa che attrae il pressing degli avversari, e poi si cercano i due in avanti - in particolare Lukaku - con lanci lunghi.

Paolo Menicucci, reporter Inter

L'opinione dal campo

Julen Lopetegui, allenatore Siviglia: "L'Inter è attrezzata per giocare in Champions League dato il calibro di giocatori che ha in rosa, e in più è guidata da un allenatore molto esperto. Per questo dovremo spingerci al limite sotto ogni punto di vista, facendo una grande prestazione per poter competere con loro. Sarà una sfida ardua".

Prossima tappa

Chi vincerà la UEFA Europa League andrà a giocare il 24 settembre a Budapest la Supercoppa UEFA Contro la vincente della UEFA Champions League. Siviglia e Inter saranno entrambe nel sorteggio del 1° ottobre per la fase a gironi di UEFA Champions League.