Il rendimento delle squadre di Europa League dopo il lockdown

UEFA.com passa in rassegna i risultati delle squadre di UEFA Europa League dopo la sosta forzata per l'emergenza COVID-19.

SevillaPrima (del lockdown): 3° in Liga

Poi: 4° in Liga*

Julen Lopetegui ha elogiato i suoi giocatori, che sono "tornati in ottima forma e pronti per gareggiare". Dopo la ripresa, la squadra è rimasta imbattuta in 11 partite e ha subito appena cinque gol, anche se una serie di pareggi le ha impedito di arrivare tra le prime tre (impresa che non riesce dal 2008/09). La formazione andalusa ha concluso a pari merito con l'Atlético a 70 punti ma è stata preceduta per differenza reti negli scontri diretti.

Roma

Prima: 5ª in Serie A

Poi: 5ª in Serie A

A due partite dalla fine, i giallorossi sono quinti davanti ad AC Milan e Napoli. Paulo Fonseca dichiara che la sua squadra "sta facendo bene ed è molto fiduciosa". Sicuramente lo è in attacco: Jordan Veretout ha messo a segno quattro gol dopo il lockdown, mentre Edin Džeko ed Henrikh Mkhitaryan sono a quota tre.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: LASK - Manchester United 0-5

Manchester United

Prima: 5° in Premier League

Poi: 3° in Premier League*

La creatività di Bruno Fernandes e il ritorno di Paul Pogba hanno permesso allo United di inanellare nove risultati utili dopo la ripresa. Trascinato da Marcus Rashford, il terzetto offensivo dei Red Devils ha registrato 14 gol, con cinque reti per il giovane Mason Greenwood e sei per Antony Martial. La formazione di Ole Gunnar Solskjær ha battuto il Leicester all'ultima giornata ed è arrivata terza, conquistando un posto in Champions League.

LASK

Prima: 2° in Bundesliga austriaca

Poi: 4° in Bundesliga austriaca*

Dopo l'esonero di Valérien Ismaël dopo sei sconfitte nelle ultime 10 partite, la squadra di Linz ha scelto Dominik Thalhammer, ex Ct della nazionale austriaca femminile. Il LASK "ha fatto molto bene lo scorso anno", ha commentato il neoallenatore in vista della sua prima gara ufficiale contro lo United.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: İstanbul Başakşehir - Copenhagen 1-0

Copenhagen

Prima: 2° in Super League

Poi: 2° in Super League

Dopo quattro gare senza sconfitte, i campioni di Danimarca in carica non sono riusciti a vincere per sei gare. Tuttavia, la stagione "lunga e difficile" del tecnico Ståle Solbakken è terminata con due vittorie consecutive – grazie al gol in extremis di Dame N'Doye contro il Nordsjælland – che hanno suggellato il secondo posto.

İstanbul Başakşehir

Prima: 2° in Super League

Poi: vincitore della Super League*

In testa a pari merito con il Trabzonspor prima del lockdown, l'undici di Okan Buruk è riuscito a vincere il suo primo titolo, mettendo fine al dominio di Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe e diventando appena la sesta squadra campione di Turchia. Decisivi Mahmut Tekdemir, Demba Ba ed Edin Višća, autore di sei gol nelle ultime otto partite.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Olympiacos - Wolves 1-1

Wolves

Prima: 6° in Premier League

Poi: 7° in Premier League*

Con sole tre sconfitte nelle ultime nove partite e l'esperienza di Rui Patrício tra i pali, la squadra di Nuno Espírito Santo ha chiuso cinque gare senza subire gol. Sull'altro fronte, Raúl Jiménez ha realizzato altre quattro marcature, chiudendo la stagione a quota 17.

Olympiacos

Prima: 1° in Super League

Poi: vincitore Super League*

In testa alla classifica prima della sosta, la squadra del Pireo ha partecipato ai play-off, vincendo otto partite su 10 (P1 S1) e aggiudicandosi il titolo. L'undici di Pedro Martins affronterà l'AEK Athens in finale di Coppa di Grecia il 30 agosto dopo aver superato la semifinale grazie a un gol di Mady Camara a giugno.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Rangers - Leverkusen 1-3

Leverkusen

Prima: 5° in Bundesliga

Poi: 5° in Bundesliga*

La stagione del Leverkusen si è conclusa con la sconfitta per 4-2 contro il Bayern in finale di Coppa di Germania. Qualche speranza per la squadra di Peter Bosz arriva da Kai Havertz, autore di sei gol in campionato dopo la ripresa (V5 P3 S1).

Rangers

Prima: 2° in Premiership

Poi: 2° in Premiership*



Dopo aver concluso con 13 punti di vantaggio sul Celtic, i Rangers cominceranno contro l'Aberdeen il 1° agosto dopo più di quattro mesi di inattività. La nuova stagione sta per cominciare, ma il tecnico Steven Gerrard ha parlato di un'inevitabile "straniamento" in vista della gara di ritorno degli ottavi.

Il 18 maggio 2020, la Federcalcio scozzese ha annunciato la conclusione della stagione, con i piazzamenti finali determinati dal coefficiente punti a partita nelle gare giocate fino al 13 marzo 2020 da ogni club.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Wolfsburg - Shakhtar Donetsk 1-2

Shakhtar Donetsk

Prima: 1° in Premier League

Poi: vincitore Premier League*

Lo Shakhtar ha festeggiato il 13° titolo vincendo con un distacco di 14 punti. Con una ripresa impeccabile, la squadra ha collezionato sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove partite, anche se per il centrocampista Manor Solomon "non è stata una passeggiata".

Wolfsburg

Prima: 7° in Bundesliga

Poi: 7° in Bundesliga*

Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Bayern e una serie di risultati altalenanti (V4 P4 S1), Die Wölfe hanno confermato il settimo posto. Per rimettersi in moto dopo quasi quattro settimane di riposo, la squadra giocherà un'amichevole contro il Lipsia il 30 luglio.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Frankfurt - Basel 0-3

Basel

Prima: 3° in Super League

Poi: 3° in Super League

Il Basilea ha ripreso con una vittoria contro il Losanna ai quarti di Coppa di Svizzera, ma con 10 punti di distacco dalla vetta e appena due partite a disposizione può solo scavalcare il St. Gallen al secondo posto. L'impresa è però possibile, date le appena tre sconfitte nelle ultime 12 gare e le buone prestazioni offensive di Arthur Cabral (10 gol), Kemal Ademi (5) e Samuele Campo (4).

EintrachtFrankfurt

Prima: 11° in Bundesliga

Poi: 9° in Bundesliga*

Nonostante le prime due sconfitte (3-1 Mönchengladbach, 5-2 Bayern) e i tre gol subiti nel 3-3 contro il Freiburg, la squadra di Adi Hütter è riuscita a scalare due posizioni in classifica. André Silva, autore di soli quattro gol prima della sosta, è riuscito ad arrivare a otto, mentre Bas Dost ha messo a segno quattro reti nelle ultime cinque partite.

Inter

Prima: 3ª in Serie A

Poi: 2ª in Serie A

Antonio Conte ha elogiato la squadra dopo il 3-0 in casa del Genoa che ha portato i nerazzurri al secondo posto. Romelu Lukaku, autore di una doppietta contro i rossoblù, ha segnato sei gol dopo la ripresa, arrivando a 29 marcature stagionali tra tutte le competizioni.

Getafe

Prima: 4° in La Liga

Poi: 8° in La Liga*



Con appena una vittoria nelle ultime 11 partite "terribilmente stressanti", otto punti e sei gol segnati, la squadra di José Bordalás ha perso quattro posizioni in classifica. "Dobbiamo staccare per qualche giorno, per tornare al lavoro con la testa libera", ha dichiarato il tecnico.

*Campionato concluso