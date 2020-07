Colpo Bologna, Inter ko a San Siro

Inter-Bologna 1-2 (Lukaku 22'; Musa Juwara 74', Musa Barrow 80')

L’Inter cade in casa contro il Bologna e non riesce ad accorciare il gap sulla Lazio seconda in classifica. A San Siro, la squadra di Siniša Mihajlović - ex Nerazzurro - vince 2-1 in rimonta, grazie ai gol di Musa Juwara e Musa Barrow, che vanificano il vantaggio di Romelu Lukaku. Pesa, sull'1-0 per la squadra di Antonio Conte, il rigore fallito da Lautaro Martínez.



I padroni di casa segnano subito con Lukaku, ma il gol è annullato per un precedente tocco con la mano dell’ex attaccante del Manchester United. I Felsinei non stanno a guardare e vanno alla conclusione prima con Nicola Sansone e poi con Musa Barrow. Ma al 22’ l’Inter sblocca il risultato.

Sul cross di Ashley Young, Lautaro Martínez indirizza bene il suo colpo ma colpisce il palo: sul tap-in, il più lesto è l’attaccante belga che mette nel sacco. Per Lukaku è il gol numero 20 in questa Serie A.

Łukasz Skorupski salva il Bologna su Young, poi gli ospiti hanno una grande occasione con Riccardo Orsolini: Samir Handanović è super e si salva con il piede. Nella ripresa Antonio Candreva calcia potente ma centrale, trovando la respinta di Skorupski.

La squadra di Mihajlović è più viva che mai e centra il palo con Musa Barrow, ma al 57’ resta in dieci per l’espulsione di Roberto Soriano, che si lascia scappare una parola di troppo nei confronti dell’arbitro.

Al 61’ la formazione di Conte ha una grande chance per raddoppiare: il difensore olandese Mitchell Dijks atterra Candreva in area e l’arbitro assegna il rigore, che Lukaku lascia a Lautaro Martínez. Skorupski “ipnotizza” l’attaccante argentino, poi respinge anche la ribattuta di Roberto Gagliardini.

Al 74’, in dieci, i Felsinei pareggiano. Sul “buco” di Gagliardini, Musa Juwara calcia potente di prima intenzione e non dà scampo ad Handanović. A tredici minuti dalla fine si ristabilisce la parità numerica, perché Alessandro Bastoni riceve il secondo cartellino giallo per un fallo su Jerdy Schouten e viene espulso.

A dieci minuti dalla fine, il Bologna completa la rimonta. Con una ripartenza da manuale. L’ex Rodrigo Palacio serve Nicolás Domínguez e l’argentino dà una gran palla a Musa Barrow: l’attaccante gambiano, in prestito dall’Atalanta, fa centro di sinistro e firma il 2-1.

L’Inter centra con rabbia il pareggio, ma Alexis Sánchez - entrato dalla panchina - fallisce due buone occasioni. La squadra di Conte perde e scivola a -11 dalla Juventus, dicendo di fatto addio al sogno Scudetto. Il Bologna sale a 41 punti e fa festa.



